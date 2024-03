Bon plan : le pack Clavier MX Keys S + Souris MX Master 3S est à moitié prix !

La Fnac propose actuellement le meilleur combo souris + clavier pas cher. Grâce à une double promotion, le l'excellent clavier MX Keys S et la souris MX Master 3S passent à moitié prix. En cumulant l'offre de remboursement avec l'offre de reprise, vous pouvez les avoir à moins de 110 euros. À ce prix là, les stocks vont rapidement disparaître alors n'attendez pas pour en profiter !

Jusqu'au 31 mars 2024, Logitech a mis en place deux offres cumulables très intéressantes. La première est une offre de remboursement de 30%. La seconde est une offre de reprise qui permet une remise supplémentaire de 20% pour la reprise d’un périphérique informatique. Ces deux offres vous permettent de faire baisser considérablement le prix de l’ensemble clavier sans fil Logitech MX Keys S Noir + Souris sans fil MX Master 3S Noir + repose-poignet MX. Affiché à 219,99 euros, vous pouvez obtenir le pack pour seulement 109,99 euros, soit 50% de réduction. C’est un prix exceptionnel quand on connait la qualité des ces périphériques.

LA RÉFÉRENCE CLAVIER ET SOURIS À PRIX MINI

La série des claviers MX Keys a de nombreux points forts, à commencer par son excellente qualité de frappe. Logitech a conçu un clavier aux finitions parfaites avec des touches à la fois silencieuses et confortables. La présence du pavé numérique est aussi un gros avantage au quotidien. Compact et fin, il s’agit d’un clavier facile à transporter avec un PC portable par exemple. Vous bénéficierez d’une bonne de 10 jours d’utilisation quotidienne intensive avec le rétroéclairage et environ 5 mois sans rétroéclairage. Pour optimiser cette autonomie, vous avez la possibilité de choisir la durée du rétroéclairage. Si le clavier peut se connecter en Bluetooth, il est aussi fourni avec le dongle Logi Bolt pour avoir un système sans fil haute performance. En plus, ce dongle permet aussi de connecter la souris sans fil MX Master 3S.

La MX Master 3S est également un excellent périphérique pour contrôler votre ordinateur. Son premier avantage est son utilisation très silencieuse. En effet, le clic de la souris offre un retour haptique satisfaisant mais ne fait presque pas de son. La roulette de défilement électromagnétique MagSpeed est aussi parfaitement silencieuse. Pour avoir la meilleure précision et réactivité possible, il est primordial d’avoir un bon capteur. C’est évidemment le cas ici avec un capteur optique de 8 000 PPP. Compatible Linux, ChromeOS, Windows, Mac et iPadOS, la Logitech MX Master 3S est aussi complètement personnalisable. Vous pouvez configurer les touches, la vitesse de défilement… Côté autonomie, une charge complète dure 70 jours et 1 seule minute de recharge vous offre 3 heures d’utilisation. Enfin, l’ergonomie de la souris a été pensée pour être confortable, même après plusieurs heures d’utilisation.