Android 16 : vous êtes chez Free ? Cette nouvelle fonctionnalité va améliorer la qualité de vos appels

Android 16 QPR2 continue son petit bonhomme de chemin et apporte son lot de surprises agréables. La dernière en date concerne spécifiquement les abonnés à Free Mobile. La mise à jour vient en effet ajouter une jolie nouveauté qui plaira à ceux qui aiment passer des heures au téléphone.

Android QPR2 est disponible depuis quelques jours déjà, et l'on continue d'y trouver des nouveautés bien pratiques. Outre les améliorations esthétiques – on a très hâte de pouvoir customiser nos icônes d'application – les améliorations logicielles sont elles aussi bien là. Les opérateurs ne s'y trompent pas et profitent de l'occasion pour offrir de petits cadeaux à leurs abonnés. Free, notamment, n'a pas tardé à sauter dans le train.

C'est sur Bluesky que le trublion des télécoms a annoncé la bonne nouvelle. Dès aujourd'hui, pour ceux ayant accès à la bêta, une nouvelle option est apparue dans les paramètres du système d'exploitation. Celle-ci permet d'activer les appels, SMS et MMS en 5G+, ou Vo5G (Voice Over 5G). Ce petit changement va permettre d'améliorer la qualité des appels lorsque le réseau 5G est disponible.

Android 16 active les appels et SMS par 5G pour les abonnés Free

En effet, les appels passant par la 5G profite du réseau pour offrir une meilleure qualité audio, mais aussi une latence plus faible entre les deux interlocuteurs. De plus, si le réseau est bon, les utilisateurs profiteront d'une meilleure stabilité. Si la différence avec les 4G n'est certes pas gigantesque, vous devriez tout de même apercevoir la différence, surtout si vous êtes un grand adeptes des appels vidéo.

Free précise par ailleurs que cette fonctionnalité est pour l'heure disponible uniquement pour les modèles de Pixel compatibles avec la seconde bêta d'Android 16. Le reste des utilisateurs devront attendre la fin de l'année, soit le déploiement officiel d'Android 16, pour y avoir accès. Pour rappel, les modèles susmentionnés sont les Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold.