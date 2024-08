Google met l’IA au creux de votre main avec son dernier smartphone, mais cela vaut-il la hausse de prix ? Notre test du Pixel 9 Pro XL

Le Pixel 9 Pro XL est une véritable vitrine technologique pour Google. Ce dernier propose les meilleurs composants de l’entreprise, mais aussi les avancées logicielles les plus récentes, en particulier sur l’IA. Alors que vaut vraiment ce nouveau cru de 2024 ?

Google a lancé il y a quelques jours ses nouveaux Pixel 9, avec cette fois-ci un total de quatre modèles différents : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. C’est la version XL, le modèle non pliable le plus grand et le plus cher, que nous essayons ici.

Ce dernier n’est pas radicalement différent de son prédécesseur, le Pixel 8 Pro, mais apporte tout de même d’importants changements au niveau du design, du processeur, de l’écran et surtout de la partie logicielle. Ce nouveau Pixel 9 Pro XL est truffé de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA. Est-on alors face au smartphone le plus intelligent du marché, ou même au meilleur smartphone Android de l’année ? Réponse dans ce test.

Prix et disponibilité

Le Pixel 9 Pro XL a été lancé au même moment que les autres smartphones de la série le 13 août dernier, et est disponible depuis le 20 août. Il est commercialisé à un tarif de 1199 euros. Google a donc augmenté le prix de 100 euros par rapport au Pixel 8 Pro de l’année dernière. Le Pixel 9 Pro, plus petit, est lui à 1099 euros.

Ce qui est étonnant, c’est que Google a décidé de conserver seulement 128 Go de stockage pour le modèle de base. C’est peu, et on le remarque très vite dès qu’on souhaite installer quelques dizaines d’applications ou qu’on filme plusieurs vidéos en haute définition. Des variantes avec 256 Go de stockage et 512 Go de stockage sont heureusement proposées, mais il faudra débourser 1299 euros et 1429 euros, respectivement. La bonne nouvelle, c’est que jusqu’au 5 septembre 2024, Google double votre stockage gratuitement.

En déballant l’appareil, vous trouverez évidemment le smartphone, les notices et l’éjecteur SIM, ainsi qu’un simple câble USB-C vers USB-C. Il faudra donc aussi prévoir de vous procurer un adaptateur secteur séparément si vous n’en avez pas déjà un.

Design

Le changement le plus frappant est immédiatement apparent : la barre iconique de l'appareil photo qui a défini les Pixel depuis la série 6 a évolué. Au lieu de s'étendre sur toute la largeur, nous avons maintenant un module d'appareil photo flottant avec une forme ovale distincte. L’îlot permet toujours de garder le smartphone stable sur une table, et peut même offrir un point d'appui à vos doigts lorsque vous tenez l'appareil.

En parlant de tenir le téléphone, la qualité de construction du Pixel 9 Pro XL est toujours au rendez-vous chez Google. Alors que la série Pixel 8 était réputée pour son aspect glissant, le 9 Pro XL offre une prise en main beaucoup plus sûre. Bien qu'il utilise toujours le verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et un cadre en aluminium recyclé, les bords du téléphone ont subi une transformation.

Finis les côtés profilés du Pixel 8, ceux-ci ont été remplacés par des cadres plus plats rappelant les iPhone récents. Les angles restent agréablement arrondis, et il y a une transition transparente entre le cadre et les panneaux de verre. Le résultat est un téléphone agréable à tenir sans que des bords tranchants ne s'enfoncent dans la paume de la main.

Les options de couleur pour le Pixel 9 Pro XL comprennent Noir Volcanique, celui que nous utilisons, mais aussi Porcelaine, Vert Sauge et Quartz Rose. Chaque finition présente à l’arrière un verre mat qui résiste aux traces de doigts.

Bien qu'il s'agisse du plus grand modèle de la gamme Pixel 9, le Pro XL ne donne pas l’impression d’être trop imposant. Cela dit, ce n'est certainement pas un appareil pour ceux qui ont de petites poches ou qui préfèrent utiliser leur smartphone d'une seule main. La contrepartie, bien sûr, est un grand écran avec des bordures uniformes assez fines.

Une touche subtile mais appréciée est la couleur de l'îlot de l'appareil photo qui est désormais assorti au châssis du téléphone, ce qui donne un aspect général plus cohérent. Notons aussi que le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. L'eau semble ne pas du tout adhérer à l'arrière du smartphone, ce qui signifie qu'il devrait toujours avoir l'air sec même sous la pluie.

Le Pixel 9 Pro XL donne définitivement l'impression de faire un pas en avant au niveau du design. Les changements lui donnent une apparence plus moderne, tout en conservant cette identité Pixel que l’on connait bien. Cependant, certains pourraient ne pas apprécier ces nouvelles tranches plates.

Écran

Le Pixel 9 Pro XL est équipé d’un écran très légèrement plus grand que celui du Pixel 8 Pro. Il mesure cette fois-ci 6,8 pouces, et affiche une définition QHD+ (1344 x 2992 pixels). On retrouve toujours la technologie LTPO, qui permet de faire passer le taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz suivant le contenu affiché à l’écran, et Google a cette fois-ci augmenté la luminosité maximale de la dalle jusqu’à 3000 nits sur ce modèle.

L’écran du Pixel 9 Pro XL est toujours protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2, et adopte cette année un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique, et non plus optique. Le déverrouillage s’effectue désormais plus rapidement avec un simple tapotement, et fonctionne même lorsque vos doigts sont sales ou mouillés. Ce dernier s’est montré extrêmement fiable et réactif durant tout notre essai.

Notre sonde nous confirme que nous avons affaire ici à un écran assez impressionnant. La luminosité maximale manuelle atteint 1182 nits sur ce modèle, ce qui en fait l'un des plus lumineux du marché. Le Delta E moyen n'est qu'à 1,8, ce qui se traduit par des couleurs extrêmement précises et assez homogènes selon nos mesures, en plus des noirs profonds offerts par la technologie OLED. Côté température, on se trouve en moyenne à 6400°, soit quasi-parfaite, même si elle tire très légèrement vers les couleurs chaudes.

Il s’agit donc d’un écran d’excellente qualité, qui offre des couleurs précises et une luminosité très élevée. Cependant, cette dernière a été un peu capricieuse lors de notre test en mode automatique, car elle mettait parfois un certain temps à s’ajuster aux nouvelles conditions de luminosité ambiante.

Logiciel

Les smartphones de Google, ce sont surtout des vitrines de fonctionnalités logicielles de pointe pilotées par l'IA qui visent à révolutionner la façon dont nous interagissons avec nos smartphones. Et effectivement, le nouveau Pixel 9 Pro XL est sûrement le smartphone du marché qui pousse cela le plus loin.

L’appareil offre de nouvelles fonctionnalités, dont par exemple « M’ajouter ». Le concept est simple mais ingénieux. Lorsque vous êtes avec des amis et que vous souhaitez prendre une photo de groupe mais qu'il n'y a personne pour le faire, Add Me vient à votre rescousse. Il vous suffit de prendre une photo de vos amis, puis de changer de place avec l'un d'entre eux pour capturer un second cliché. L'IA du Pixel 9 opère alors sa magie, créant une image composite transparente avec tout le monde, y compris le photographe, dans le cadre. Ce qui est impressionnant, c’est que l'image finale semble assez naturelle, comme si quelqu'un d'autre avait pris la photo de l'ensemble du groupe.

Si vos photos sont mal cadrées, Google a mis en place le Cadrage automatique, accessible via l'Éditeur magique. Cet outil alimenté par l'IA vise à corriger les photos ou les images sur lesquelles les sujets sont légèrement coupés. L’intelligence artificielle vous permet par exemple de replacer le sujet au centre de l’image, en générant les parties manquantes. Vous pouvez aussi sélectionner des parties de l'image et y ajouter des objets d'une simple requête.

Cependant, beaucoup de fonctionnalités très intéressantes ont été annoncées lors de la présentation des Pixel 9, mais ne sont pas disponibles en France à l'heure où nous écrivons ce test. Google a par exemple beaucou parlé des avancées de l'IA Gemini, avec Gemini Advanced et Gemini Live. Google promet un niveau d'interaction avec l'IA que nous n'avons jamais vu auparavant dans les smartphones, et c’est effectivement le cas ici. L'idée est que vous pourrez converser avec Gemini comme s'il s'agissait d'une personne, en lui montrant des choses à travers la caméra et en lui posant des questions sur ce que vous voyez. Il est conçu pour organiser et suivre les informations affichées sur votre téléphone, en répondant aux questions d'une manière naturelle et conversationnelle. Pour accéder à ces versions améliorées de Gemini, vous devrez débourser 21,99 euros par mois et vous serez pour l'instant contraint d'utiliser la langue anglaise.

Une autre fonctionnalité absente chez nous est Pixel Screenshots, un outil lui aussi piloté par l'IA qui transforme la façon dont nous interagissons avec les captures d'écran, et qui rappelle la fonction Recall de Windows 11. Imaginez que vous fassiez une capture d'écran de l'annonce d'un concert et que vous souhaitiez plus tard vous souvenir de la date de vente des billets. Au lieu de faire défiler votre galerie sans fin, il vous suffit d'ouvrir Pixel Screenshots et de demander : « Quand les billets du concert seront-ils mis en vente ? ». L'application affichera la capture d'écran correspondante, accompagnée d'une réponse claire. Mais ce n'est pas tout. L'application peut générer des résumés AI pour les captures d'écran comportant beaucoup de texte, définir des rappels en fonction du contenu des captures d'écran, et même revenir à la page d’où la capture d’écran est tirée.

Le Pixel Studio, un nouvel outil de manipulation créative des images, est aussi absent chez nous. D’un simple texte, il permet de générer un cliché assez rapidement, changer son style, puis y ajouter d’autres éléments par la suite, tels que du texte ou des autocollants.

Avec autant de fonctionnalités qui n'ont pas été lancées en France, l'expérience logicielle du Pixel 9 ne nous paraît malheureusement pas être radicalement différente du modèle précédent. Google est toujours l'un des leaders du marché sur l'intelligence artificelle, mais malgré quelques ajouts bienvenus, il est dommage de voir que la France est toujours privée des meilleures nouvelles fonctionnalités.

Pour ce qui est du suivi logiciel, Google promet de nouveau sept ans de mises à jour Android et sept ans de correctifs de sécurité. Néanmoins, rappelons que ce Pixel 9 Pro XL est sorti avec Android 14 et non Android 15, comme le Pixel 8 de l’année dernière. Il est donc possible que les deux smartphones profitent finalement du même nombre de mises à jour, c'est-à-dire jusqu’à Android 21.

Performances

Le Pixel 9 Pro XL embarque une nouvelle puce Tensor G4 et une impressionnante quantité de mémoire vive : 16 Go. Ce combo n'est pas là pour offrir des performances dignes des meilleurs smartphones du marché, mais bien pour l’intelligence artificielle.

Le Tensor G4 apporte de modestes améliorations aux performances du CPU et du GPU. Mais soyons réalistes : vous ne gagnerez aucun concours de benchmarking avec ce téléphone. Cela n’a jamais été l’objectif des Pixel, et ici aussi, les performances de l’appareil sont loin d’être impressionnantes.

Le Tensor G4 apporte effectivement un peu de performances supplémentaires sur la plupart des benchmarks, mais sur certains, les performances tombent parfois en dessous de la puce Tensor G3 précédente. Le processeur Tensor G4 est très en retrait par rapport à la puissance brute offerte par les dernières puces d’Apple, de Qualcomm et de MediaTek. Nous ne sommes donc pas au niveau de performances que l’on pourrait attendre d’un appareil à plus de 1000 euros.

Cependant, ce qui distingue le Pixel 9 Pro XL des autres smartphones, c'est plutôt l'accent mis sur les tâches d'IA. Google affirme qu'une partie de cette mémoire vive massive est réservée uniquement au traitement de l'IA. 16 Go de RAM dans un téléphone, c'est autant que de nombreux ordinateurs portables. Il faudrait acheter un téléphone de jeu spécialisé comme l'Asus ROG Phone 8 Pro pour l'égaler.

Sur le plan des performances au quotidien, le Pixel 9 Pro XL est vif et réactif. Les apps s'ouvrent instantanément et le multitâche est agréable. Mais la véritable magie s'opère lorsque vous plongez dans les fonctionnalités alimentées par l'IA de Google. De la traduction en temps réel à la retouche photo avancée, en passant par la fonctionnalité Entourer pour rechercher, tout semble instantané.

En jeu, le Pixel 9 ne permet pas d'utiliser les mêmes paramètres graphiques que les puces plus puissantes. Sur Warzone par exemple, il faudra se contenter de graphismes en Medium. On note surtout que lors de longues sessions de jeu, le smartphone a tendance à beaucoup chauffer, mais jamais au point de devenir désagréable. C'est là l'un des inconvénients majeurs des puces Tensor, qui trainent ce défaut depuis maintenant plusieurs générations.

Le Pixel 9 Pro XL est-il le téléphone le plus rapide du marché ? Non. Mais il est construit pour faire fonctionner la vision d'Android de Google de manière irréprochable. Pour les fans du Pixel, c'est ce qui compte vraiment. En fin de compte, le Pixel 9 Pro XL ne cherche pas à gagner des guerres de spécifications. Il s'agit d'offrir une expérience fluide et intelligente qui s'améliore avec le temps. Et sur ce plan, il tient ses promesses.

Côté connectivité, le smartphone est compatible e-SIM, et prend en charge la dernière norme Wi-Fi 7.

Autonomie de la batterie et recharge

Le Pixel 9 Pro XL abrite une batterie de 5 060 mAh, soit à peine 10 mAh de plus que son prédécesseur, le Pixel 8 Pro. Cette augmentation négligeable peut ne pas sembler importante, mais couplée aux affirmations de Google selon lesquelles la nouvelle puce Tensor G4 est leur processeur le plus efficace à ce jour, nous nous attendions à voir un modeste coup de pouce dans l'autonomie globale de la batterie.

C'est effectivement le cas sur ce modèle, qui offre une meilleure autonomie que son prédécesseur. Durant notre test d'autonomie mixte, avec un peu de réseaux sociaux, de la navigation par GPS et sur le Web, du gaming et du streaming vidéo, le Pixel 9 Pro XL a réussi à tenir environ 7 heures. Si vous utilisez moins votre smartphone, vous tiendrez environ 1 jour et demi.

Les capacités de chargement ont, elles, été améliorées de manière plus notable. Google a lancé un nouveau chargeur de 45 W aux côtés de la série Pixel 9, même s'il convient de noter que le Pixel 9 Pro XL lui-même plafonne à des vitesses de charge de 37 W. Cependant, il faudra bien vous procurer ce chargeur séparément à moins que vous n’en ayez déjà un chez vous, puisqu’aucun des smartphones de la série n’est livré avec un adaptateur secteur dans la boîte. Au total, il vous faudra un peu plus d'une heure pour remplir la batterie.

Les amateurs de recharge sans fil ne sont pas en reste non plus. Le Pixel 9 Pro XL prend en charge jusqu'à 23 W de charge sans fil lorsqu'il utilise le socle Google Pixel 2nd Gen. Pour ceux qui disposent de chargeurs Qi standard, vous pouvez toujours atteindre des vitesses de charge limitées à seulement 12 W. Google a aussi doté son smartphones de plusieurs protections pour maximiser la longévité de sa batterie, et même d'un outil de diagnostic si vous pensez que cette dernière ne fonctionne pas comme prévu.

Audio

Le Pixel 9 Pro XL est équipé de deux haut-parleurs, un situé dans la tranche en bas et l’autre juste au-dessus de l’écran dans une longue encoche. Nous avons été impressionnés par la qualité de l’audio stéréo du smartphone de Google. Les haut-parleurs ne sont pas les plus puissants du marché, mais ils délivrent un son très clair et précis, que ce soit dans les aigus ou les graves. Les basses sont présentes, et même en poussant le volume, nous ne constatons que peu de distorsion sonore.

Appareil photo

Le Google Pixel 9 Pro XL apporte une configuration d'appareil photo que l'on reconnait bien, puisque c'est la même que sur le Pixel 8 Pro. Cependant, on retrouve quelques changements, notamment à l'avant et sur la partie logicielle. Le Pixel 9 Pro XL est doté d'un système polyvalent à trois caméras à l'arrière :

Appareil photo principal : 50 mégapixels, capteur de 1/1,31 », ouverture f/1,7, avec stabilisation optique de l'image (OIS)

50 mégapixels, capteur de 1/1,31 », ouverture f/1,7, avec stabilisation optique de l'image (OIS) Ultra-grand angle : 48 mégapixels, capteur de 1/2,55 », champ de vision de 123°, ouverture f/1,7, avec fonctions macro.

48 mégapixels, capteur de 1/2,55 », champ de vision de 123°, ouverture f/1,7, avec fonctions macro. Périscope : 48 mégapixels, capteur 1/2,55 », zoom optique 5x, ouverture f/2.8, avec OIS

La caméra frontale a, elle, été considérablement améliorée, passant à 42 mégapixels avec une ouverture f/2.2. C'est un bond considérable par rapport au capteur de 10,5 mégapixels de la génération précédente.

Avec la caméra principale, les images capturées présentent des détails exceptionnels et des couleurs éclatantes. Les algorithmes de Google ajoutent une chaleur subtile aux photos, que certains pourraient trouver très attrayante, en particulier si les clichés sont ensuite postés sur les réseaux sociaux. L'appareil photo est capable de capturer de très nombreux détails dans les hautes lumières et les ombres. Cela est particulièrement visible dans les scènes à fort contraste, où le Pixel 9 Pro XL parvient à conserver des informations que d'autres smartphones pourraient perdre. Pour les passionnés de photographie, l'inclusion d'un mode Pro avec capture RAW est un ajout bienvenu. Cela permet une plus grande flexibilité dans le post-traitement, permettant aux utilisateurs d'affiner leurs images selon leurs spécifications exactes.

Du côté de l'ultra grand-angle, avec son champ de vision de 123 degrés, cet objectif est parfait pour capturer des paysages étendus, des photos d'architecture ou de grands groupes. La reproduction des couleurs a tendance à être légèrement plus froide que celle de l'appareil photo principal, mais la qualité globale de l'image est impressionnante. Le logiciel de Google fait un excellent travail de correction de la distorsion de l'objectif, en veillant à ce que les lignes droites restent droites même sur les bords du cadre.

La bonne nouvelle, c'est que ce capteur ultra grand-angle se dédouble aussi en capteur macro. Lorsque le téléphone détecte que vous êtes proche d'un sujet, il passe automatiquement en mode macro, ce qui permet de prendre des photos détaillées en gros plan sans avoir besoin d'un objectif macro dédié.

Les capacités de zoom du Pixel 9 Pro XL sont là où il brille vraiment. Le téléobjectif de type périscope offre un zoom optique 5x, mais c'est le zoom numérique qui repousse les limites de ce qui est possible avec un appareil photo de smartphone. Les utilisateurs peuvent zoomer jusqu'à 30x tout en conservant une qualité étonnamment bonne. Même avec un zoom 10x, les images conservent un niveau de détail impressionnant, ce qui en fait l'un des systèmes de zoom les plus polyvalents sur un smartphone. La technologie Super Res Zoom de Google, qui utilise des techniques de photographie computationnelle pour améliorer les détails des photos zoomées, joue un rôle crucial dans le maintien de la qualité de l'image à des niveaux de zoom élevés.

Les performances en basse lumière ont toujours été l'un des points forts des appareils Pixel, et le 9 Pro XL les porte à de nouveaux sommets. Les trois caméras arrière excellent dans les environnements faiblement éclairés, produisant des images claires et lumineuses avec un minimum de bruit. Le capteur principal, avec sa grande taille de 1/1,31 » et sa large ouverture f/1,7, est particulièrement doué pour recueillir la lumière. Associé à la technologie Night Sight de Google, le résultat est vraiment impressionnant. L'appareil photo peut capturer des détails invisibles à l'œil nu dans la quasi-obscurité, tout en conservant des couleurs et des contrastes naturels.

Le mode portrait du Pixel 9 Pro XL continue d'impressionner avec sa détection précise des sujets et son bokeh d'aspect naturel. Google a limité le mode portrait à l'appareil photo principal, avec un zoom 3x maximum disponible. L'effet bokeh est très précis, créant une séparation naturelle entre le sujet et l'arrière-plan. On a ici affaire à une bonne détection des bords du sujet, même avec des sujets complexes comme les cheveux ou les lunettes.

À l'avant, l'augmentation de la définition du capteur se traduit par des selfies plus détaillés avec une plage dynamique améliorée. Les algorithmes de Google appliquent un lissage subtil de la peau pour améliorer les portraits sans qu'ils paraissent artificiels. Le champ de vision élargi permet de prendre des selfies de groupe, tandis que la définition accrue permet un zoom 2x sans perte pour un cadrage plus serré lorsque c'est nécessaire.

Enfin, sur la partie vidéo, les capacités d'enregistrement ont été étendues, avec la prise en charge de la 8K à 30 images par seconde (via l'upscaling) et de la 4K à 60 images par seconde avec les couleurs HDR 10 bits. La nouvelle fonction « Video Boost » offre un traitement amélioré, bien qu'elle nécessite un téléchargement et un traitement sur le cloud, ce qui peut prendre du temps. La stabilisation est excellente à toutes les focales, grâce à une combinaison d'OIS et de stabilisation électronique de l'image (EIS). On peut remarquer de légères « saccades » pendant les mouvements, en particulier lors de l'utilisation du téléobjectif, mais dans l'ensemble, les performances de stabilisation sont excellentes.

Le Pixel 9 Pro XL ne représente pas un saut révolutionnaire en matière de matériel, mais le raffinement incessant des techniques de photographie computationnelle de Google continue d'impressionner. De son système d'appareil photo polyvalent à ses prouesses en basse lumière et à ses puissantes capacités de zoom, le Pixel 9 Pro XL s'impose définitivement comme un concurrent de premier plan dans le monde de la photographie sur smartphone. On ne peut nier la capacité du Pixel à produire systématiquement des photos et des vidéos époustouflantes dans un large éventail de scénarios, ce qui en fait un outil puissant, polyvalent et surtout fiable pour les utilisateurs occasionnels comme pour les passionnés de photographie. Notez d'ailleurs qu'à la fin de notre test, le Pixel 9 Pro XL a reçu une mise à jour pour l'appareil photo, donc les performances photo sont probablement encore meilleurs que les clichés ci-dessus.

Alors, on achète ?

Le Pixel 9 Pro XL est assurément l'un des meilleurs smartphones Android de l'année. Google prouve à nouveau que les téléphones n'ont pas besoin d'être équipés du meilleur processeur du marché pour proposer une prestation générale de haut vol. Que ce soit la partie photo au-dessus du lot, l'écran qui fait partie des meilleurs de l'industrie ou encore la partie logicielle soignée remplie de fonctionnalités utiles boostées à l'IA, le Pixel 9 Pro XL séduit.

Cependant, ce dernier ne fait pas pour autant un sans faute. On regrette par exemple que de nombreuses fonctionnalités logicielles ne soient pas disponibles chez nous, que la recharge rapide soit toujours assez en retrait face à de nombreux concurrents ou encore que le stockage peu élevé de la version de base ne nous permette pas d'installer des applications ou de prendre des photos sans penser à l'espace encore disponible.

En dehors du design, on a finalement ici une expérience assez proche du Pixel 8 Pro de l'année passée. Pourtant, Google a augmenté ses tarifs de 100 euros sur cette nouvelle génération, et nous n'avons pas vraiment l'impression que cette hausse soit justifiée, en particulier sur cette version française dépourvue de certaines fonctions. Le Pixel 9 Pro XL est un smartphone que l'on peut recommander, mais pas les yeux fermés à un tarif de 1199 euros. Heureusement, les smartphones de Google sont très régulièrement en promotion, les rendant ainsi très attractifs. À un prix moins élevé, foncez.