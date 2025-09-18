Google veut concurrencer Apple grâce à cette fonctionnalité intégrée à Health Connect

Google vient de déployer une nouvelle bêta d’Android 16 et nous offre un aperçu des nouvelles fonctionnalités de QPR2 prévue pour décembre prochain. Parmi elles, une nouveauté intégrée à Health Connect, qui pourrait transformer l’avenir de l’application.

En décembre prochain, la deuxième version trimestrielle d’Android 16 – baptisée QPR2 – va débarquer sur les Google Pixel compatibles. Pour offrir aux utilisateurs un aperçu des nouvelles fonctionnalités qui les attendent, la firme de Moutain View déploie des versions bêta. Si la première est sortie le mois dernier, la deuxième vient d’arriver.

On vous a recensé toutes les nouveautés que vous réserve Android 16 QPR2 Bêta 2, mais l’une de ses fonctions inédites mérite qu’on s’y attarde et elle concerne Health Connect. Lorsque Google a lancé cette application en 2022, elle était pensée comme un hub centralisant toutes vos données de santé et de fitness. Mais il semble qu’aujourd’hui la firme de Mountain View ait de plus grandes ambitions pour Health Connect.

Health Connect de Google gagne une nouvelle fonctionnalité : un premier pas pour concurrencer Apple

Ces derniers temps, les géants de la tech misent de plus en plus sur la santé. Et Google n’est plus en reste. Initialement, Health Connect a été conçu pour simplifier le partage de données entre les applications santé et fitness. Il ne collectait aucune donnée par lui-même et se contentait d’agréger celles d’autres services, qui pouvaient ensuite être extraites par d’autres applis pour alimenter leurs propres bases de santé. Mais avec Android 16 QPR2 Bêta 2, Google intègre désormais le suivi des pas en natifs dans Health Connect.

La firme de Mountain View vient d’annoncer que « Health Connect suit désormais automatiquement les pas grâce aux capteurs de l’appareil. » Deux nouveautés accompagnent cette nouvelle fonctionnalité dans la deuxième version de QPR2 : une bannière s’affichant en haut de l’écran lorsqu’on ouvre l’application et une page Appareils. La bannière indique que l’application suivra les pas de votre téléphone afin que d’autres applications puissent y accéder et elle contient un bouton Examiner (Review) qui conduit à la page Appareils. Selon nos confrères d’Android Authority, elle recense les appareils qui envoient des données à Health Connect.

Le suivi des pas est une fonctionnalité de base disponible sur la plupart des smartphones Android. Son ajout dans Health Connect pourrait cependant marquer un tournant majeur pour l’application : de simple plateforme agrégeant des données, Google pourrait la transformer en véritable service de suivi fitness. En raison d’une mauvaise synchronisation des données et de l’absence de suivi des pas natif, Health Connect s’est laissé distancer par Apple Health. Ce nouvel ajout pourrait poser les fondations d’une plateforme plus sophistiquée, sur laquelle pourrait s’appuyer des services comme Fitbit ou Garmin.