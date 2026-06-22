Ce Tesla Model Y prouve que la recharge rapide n’abîme pas autant la batterie qu’on le croit

Beaucoup de conducteurs évitent la recharge rapide par peur d'abîmer leur batterie pour de bon. Un suivi réalisé sur un même véhicule raconte pourtant une autre histoire. Sa courbe de dégradation surprend, surtout au vu de ce mode de recharge intensif.

La dégradation des batteries reste l'une des grandes craintes liées aux voitures électriques. Beaucoup redoutent une perte d'autonomie rapide et un remplacement hors de prix après quelques années. Les données récentes dressent pourtant un tableau bien plus rassurant. Plusieurs études ont déjà montré que huit véhicules d'occasion sur dix gardaient plus de 90 % de leur capacité. La perte d'énergie suit en réalité une courbe précise. Elle se montre forte au début, puis ralentit nettement avec le temps.

Le cas d'un modèle précis vient confirmer cette tendance. Un test partagé en ligne suit une Tesla Model Y Standard Range de trois ans, dotée d'une batterie LFP de 60 kWh. Ce SUV électrique a passé l'essentiel de sa vie branché sur des bornes rapides. Un précédent essai sur six mois avait déjà rassuré les propriétaires inquiets face à la charge rapide. Le véhicule offre ici un nouveau point de comparaison sur le long terme.

Ce Tesla Model Y prouve que la charge rapide n'abîme pas autant la batterie qu'on pourrait le croire

Le Tesla Model Y avait d'abord inquiété son propriétaire allemand Tom Scheiter. Acheté avec 55 000 kilomètres au compteur, le SUV affichait encore 92 % de sa capacité d'origine au premier test. Cette perte de 8 % en deux ans restait élevée pour un véhicule de cet âge. Tom Scheiter pointe alors une recharge presque toujours effectuée en mode rapide. Le constat semblait confirmer les craintes habituelles autour de cette pratique.

Le second test change pourtant complètement la donne perçue. Le compteur affiche désormais 80 000 kilomètres, soit 25 000 de plus en un an. La batterie conserve 91 % de sa capacité, donc à peine 1 % de moins. Cette quasi-stabilité confirme bien la courbe en deux temps de la dégradation. Elle montre aussi que les batteries LFP supportent la charge rapide mieux que les modèles au nickel. Ce résultat encourageant devrait rassurer les conducteurs qui hésitent encore à brancher leur voiture sur des bornes rapides. Reste à valider la tendance avec un troisième relevé dans un an.