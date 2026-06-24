Cette Tesla Model 3 maltraitée pendant deux ans révèle une vérité inattendue sur les batteries des VE

Les batteries de voitures électriques font peur, surtout sur les véhicules d'occasion malmenés. Une Tesla Model 3 ex-location avait perdu 20 % de capacité en à peine deux ans. Ce que son nouveau propriétaire a observé ensuite a de quoi surprendre.

La dégradation du pack électrique reste l'une des grandes craintes autour des voitures électriques d'occasion. Un véhicule ayant servi de location inquiète encore davantage. Les locataires rechargent souvent en mode accéléré, vident l'accumulateur jusqu'au bout et ne ménagent pas la voiture. Ces habitudes figurent parmi les facteurs les plus néfastes pour la longévité d'une batterie. Un Tesla Model Y qui prouve que la recharge rapide n'abîme pas autant la batterie qu'on le croit apporte déjà un éclairage utile.

C'est dans ce contexte qu'un propriétaire a racheté en 2024 une Tesla Model 3 Long Range Dual Motor de 2022. Celle-ci avait passé deux ans dans la flotte Hertz, avec 196 000 km au compteur. Le bilan à l'achat était sévère. La berline ne conservait plus que 80 % de sa capacité d'origine, soit une perte de 20 % en deux ans à peine. La Model 3 et sa réserve cachée à 0 % de batterie avait déjà montré jusqu'où le système peut tenir, mais là, c'est un tout autre niveau de maltraitance.

La batterie de cette Tesla Model 3 a perdu 5 % en deux ans chez son nouveau propriétaire

Selon les mesures publiées par la chaîne YouTube Fast Forward EV, le nouveau propriétaire a suivi l'évolution du pack via le test de santé intégré de la voiture, une fois par an. Après douze mois, la capacité était tombée à 76 %, soit 4 % de moins. Sur les quatorze mois suivants, le recul n'a été que de 1 %. La Tesla Model 3 affichait alors 75 % de santé pour 251 000 km au compteur. La dégradation avait nettement décéléré une fois le véhicule mieux entretenu.

Ce résultat confirme un phénomène bien documenté par les spécialistes. La perte de capacité est toujours plus forte en début de vie, puis elle ralentit une fois le pack stabilisé. Les mauvaises habitudes pendant la location avaient concentré l'essentiel des dommages sur les premières années. Avec une recharge à domicile et un niveau maintenu entre 20 % et 80 %, la voiture peut encore rouler longtemps. Un passé chargé ne condamne pas forcément une batterie à une mort rapide.