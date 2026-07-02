Ce bug inquiétant rend certains Pixel muets face aux appels entrants

Les possesseurs de Pixel commencent à en avoir l'habitude. Les bugs s'accumulent au fil des mises à jour de Google. Le dernier en date se révèle pourtant plus vicieux que les précédents, car il agit dans le plus grand silence.

Les smartphones haut de gamme de Google traversent une période compliquée depuis plusieurs mois. Chaque mise à jour mensuelle règle quelques soucis, mais en fait souvent apparaître de nouveaux. Le bug de Wi-Fi qui gâche la mise à jour Android 17 sur les Google Pixel a récemment frustré de nombreux propriétaires. Certains ont vu leurs applications perdre l'accès au réseau sans raison apparente. Ces mésaventures répétées poussent les utilisateurs à guetter chaque déploiement avec méfiance. La série noire ne semble pas près de s'arrêter.

Un nouveau dysfonctionnement vient allonger la liste des griefs. Le bug qui fait redémarrer en boucle certains Google Pixel après une mise à jour avait déjà marqué les esprits. Cette fois, le problème touche une fonction encore plus élémentaire du mobile, la réception des appels. Plusieurs utilisateurs constatent que leur appareil ne sonne tout simplement pas quand un correspondant cherche à les joindre. La panne passe souvent inaperçue pendant des heures. Rien ne signale que quelqu'un a essayé d'appeler.

Certains Google Pixel ne sonnent plus et laissent filer les appels importants

Le Google Pixel affiche bien une notification d'appel manqué, mais la sonnerie ne se déclenche jamais au bon moment. Selon les signalements remontés sur le suivi de bug officiel de la firme et sur Reddit, le souci frappe des modèles allant du 7 au 10. L'application Téléphone paraît en partie responsable, car en modifier les réglages aide certains propriétaires. Les premiers cas remontent à quelques semaines. Aucune version précise d'Android n'a pu être clairement mise en cause.

Pour limiter les dégâts, des propriétaires réinitialisent les paramètres réseau mobile depuis les réglages, puis redémarrent l'appareil. Cette manipulation rétablit la sonnerie chez certains, sans garantie sur la durée. D'autres tentent de vider le cache de l'application Téléphone, avec des résultats variables. Google n'a pour l'instant reconnu aucun correctif officiel pour ce problème précis. En attendant une réponse claire, les possesseurs de Pixel gardent un œil sur leur journal d'appels. Un simple coup d'œil régulier évite de rater un contact important.