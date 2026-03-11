Google Pixel : ce bug de la barre de recherche séduit les utilisateurs, voici pourquoi

Il n’est pas rare que Google ajuste le design de ses applications et la barre de recherche du Pixel Launcher ne fait pas exception. Toutefois, toutes les modifications ne sont pas toujours intentionnelles : il s’agit parfois de bug et c’est justement le cas de ce changement qui tend au minimalisme. Le résoudre est apparemment aisé, mais certains utilisateurs auraient préféré le conserver.

google pixel 10 pro fold test
Crédits : Phonandroid

La barre de recherche du Pixel Launcher ? Vaste sujet, ces derniers temps. Et il apparaît que ses modifications ne soient pas toujours intentionnelles. On vous le disait mi-février, la première bêta d’Android 17 a introduit un subtil changement : une option cachée offrant aux utilisateurs le choix de changer l’application de recherche par défaut.

Mais les bêta-testeurs ne sont pas les seuls à avoir remarqué une modification de la barre de recherche. Des utilisateurs de Pixel ont en effet signalé un changement au sein de la leur, mais il s’agit cette fois-ci d’un bug.

Lire aussi – Android 17 : Google s’inspire de ChromeOS pour briser la frontière PC-mobile en toute sécurité

Un bug rend la barre de recherche des Google Pixel plus minimaliste

Que ce soit habituellement ou sur la barre de recherche inédite introduite au sein de la première bêta d’Android 17, le widget affiche les icônes du microphone, de Google Lens et du Mode IA – la seule différence esthétique sur ces deux versions étant l’abandon de la bordure et l’ordre des icônes.

Il en va autrement pour certains utilisateurs de Google Pixel, qui ont rapporté ce dysfonctionnement – puisqu’il semble que ce changement de design soit involontaire – sur Reddit. En effet, le bug qui affecte leur appareil supprime la bordure et les icônes du widget, lui conférant de fait un look plus minimaliste. Autre différence : l’ajout du mot « Search » dans la barre

Comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, il semble que ce bug ne concerne pas une version ou un modèle particulier : Pixel 9 et Pixel 9a ont été mentionnés par exemple, tout comme Android 16 QPR3 et Android 16 version CP1A.260305.018.

Un redémarrage du smartphone ou un arrêt forcé du Pixel Launcher auraient permis à plusieurs victimes de mettre fin à ce dysfonctionnement – au grand dam de certains qui semblaient préférer ce changement de look moins « encombré ». C'est assez cocasse, puisqu'il semble que ce ne soit pas la direction que Google ait décidé d'emprunter avec Android 17.


