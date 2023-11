Carrefour casse le prix de l’iPhone 15 d’Apple pour le Black Friday

Pour le coup d'envoi du Black Friday 2023, Carrefour a décidé de frapper très fort en proposant à ses clients titulaires de sa carte de fidélité une réduction totale de près de 220 euros pour l'achat de l'iPhone 15 d'Apple.

Après l'iPhone 14 Pro Max chez Fnac/Darty, c'est au tour d'un autre iPhone de faire l'objet d'un très bon deal en cette veille du Black Friday 2023. Cette fois-ci, c'est le dernier iPhone 15 d'être à prix réduit chez Carrefour.

Disponible dans un coloris noir et sa version 128 Go, l'Apple iPhone 15 est au prix de revient de 751,70 euros au lieu de 969 euros. La réduction totale de près de 220 euros se fait en deux fois : une première remise immédiate de 30 euros de la part de Carrefour et une remise fidélité de 20% pour les possesseurs de la carte de l'enseigne. Les 187,80 euros de réduction fidélité seront versés sur la cagnotte du compte client.

Pour rappel, l'Apple iPhone 15 compatible avec la 5G est un smartphone équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 2556 x 1179 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Fonctionnant sous le système d'exploitation iOS 17, le dernier iPhone de la marque à la Pomme embarque aussi une puce A16 Bionic, une batterie de 2775 mAh, un port USB-C, deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), et un capteur de 12 MP pour les selfies.