Black Friday : grosse baisse de prix pour l’iPhone 15 chez AliExpress !

Rendez-vous dès maintenant chez AliExpress pendant le Black Friday pour découvrir les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max à prix réduit !

Découvrir l'iPhone 15 Découvrir l'iPhone 15 Pro Max

À l'occasion du Black Friday, AliExpress propose une promotion exceptionnelle sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Max, offrant une réduction exceptionnelle avec le code FR80. Les smartphones sont ainsi disponibles pour :

874,85€ pour l'iPhone 15

1 458,40€ pour l'iPhone 15 Pro Max

Cette offre permet aux consommateurs d'acquérir les derniers modèles d'iPhone à des prix significativement réduits.

Les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro Max : innovation et performances à prix réduit

L'iPhone 15 se démarque par son design raffiné, disponible en plusieurs couleurs dont le noir, le bleu, le vert, le jaune et le rose. Il arbore un design en aluminium avec un dos en verre coloré et un écran Ceramic Shield robuste. La qualité d'affichage est remarquable avec son écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces offrant une résolution de 2556 x 1179 pixels à 460 ppi. Le modèle Plus étend cette expérience visuelle avec un écran de 6,7 pouces et une résolution de 2796 x 1290 pixels. Les deux modèles intègrent des caractéristiques telles que Dynamic Island, HDR, True Tone, une large gamme de couleurs (P3), Haptic Touch, un contraste typique de 2 000 000:1, une luminosité maximale de 1000 nits (typique), 1600 nits en pic (HDR) et jusqu'à 2000 nits en luminosité maximale en extérieur, ainsi qu'un revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales.

Au cœur de ces appareils se trouve le puissant chip A16 Bionic, doté d'un CPU à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité, ainsi qu'un GPU à 5 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. Cette configuration garantit une performance élevée et une efficacité énergétique optimale.

En matière de photographie, l'iPhone 15 offre un système de caméra avancé à double objectif, avec un capteur principal de 48 MP offrant une stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur et des Pixels de mise au point à 100%, et un ultra-grand angle de 12 MP. La caméra offre également un zoom optique 2x en entrée et en sortie, un zoom numérique jusqu'à 10x, et prend en charge les photos super haute résolution (24MP et 48MP)​.

Les capacités d'enregistrement vidéo sont également impressionnantes, avec la possibilité d'enregistrer en 4K à 24, 25, 30 ou 60 fps, en HD 1080p à 25, 30 ou 60 fps, et en HD 720p à 30 fps. L'appareil dispose également d'un mode Cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, d'un mode Action jusqu'à 2,8K à 60 fps, d'un enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 4K à 60 fps, d'un support vidéo au ralenti pour 1080p à 120 fps ou 240 fps, d'une vidéo en accéléré avec stabilisation, d'un mode Nuit en accéléré, de la vidéo QuickTake, d'une stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo (principal), d'un zoom numérique jusqu'à 6x, d'un zoom audio, d'un flash True Tone, d'une stabilisation vidéo cinématique (4K, 1080p et 720p), d'une mise au point automatique continue en vidéo, de la possibilité de prendre des photos de 8MP tout en enregistrant en 4K, d'un zoom de lecture, et de la prise en charge des formats vidéo HEVC et H.264.

En conclusion, l'offre Black Friday d'AliExpress sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Max représente une opportunité exceptionnelle pour acquérir les dernières innovations d'Apple à un prix réduit. Avec des caractéristiques techniques avancées, ces modèles offrent une expérience utilisateur premium, que ce soit en termes de performance, de photographie ou de vidéo.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.