Capsule temporelle : voici le smartphone choisi par les États-Unis pour représenter 2026 en 2276

Que léguerons-nous aux futures générations ? Les États-Unis se sont posé la question et pour fêter leur quart de millénaire, ils ont scellé et enfoui une capsule temporelle. Aux côtés des os de baleine, diamant et autres « trésors » du présent a été glissé un smartphone. Devinez-vous duquel il s’agit ?

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Crédit photo : 123rf

Vous avez probablement déjà songé à faire une capsule temporelle – à moins que vous n’en ayez même réalisé une. La principale question qui s’est alors posée à vous était la suivante : quels témoins de votre existence mettre dedans ? Lettre à vous-même, jouet préféré, gri-gri porte-bonheur… Le champ des possibles est vaste – quoique restreint par les conditions de conservation.

À l’occasion du 250e anniversaire de leur Déclaration d’indépendance le 4 juillet dernier, les États-Unis ont scellé la capsule temporelle baptisée America250, destinée à être ouverte pour leurs 500 ans. Parmi les « souvenirs » que recèle cette colossale capsule en inox de 400 kilos figure un smartphone. Avez-vous déjà deviné quel modèle a été choisi pour représenter la quintessence du savoir technologique du pays de l’Oncle Sam ?

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Voici le smartphone qui représentera 2026 dans 250 ans

Il ne s’agit pas de la première capsule temporelle américaine : Crypt of Civilization avait été scellée en 1940. Mais cette fois-ci, le projet a rassemblé les 50 États et cinq territoires américains, qui y ont déposé des souvenirs représentatifs de leur culture. Le Maine a opté pour l’os d’une baleine en voie d’extinction, le Wisconsin pour une plume d’aigle, le Nouveau-Mexique pour une recette de biscuit (le biscochito), et l’Arkansas s’est délesté d’un de ses diamants.

Et puis il y a un État qui a décidé de contribuer à cette initiative en y adjoignant un smartphone. Il s’agit du dernier iPhone 17 Pro Max. Et ce n’est pas n’importe quel coloris qui a été choisi : c’est le fameux orange – qui a valu la polémique du « Scratchgate » à Apple et que la concurrence a allègrement copié.

Comme le souligne 9to5Mac, reste à savoir si d’ici 2276 il fonctionnera toujours – ou si les techniques de conservation et d’archivage dans dix générations permettront d’en restaurer les données. Si tel est le cas, nos héritiers retrouveront dans l’application Notes des « artefacts numériques ».

Mais l’iPhone 17 Pro Max n’est pas le seul témoin de l’état de l’art technologique en 2026 légué par les États-Unis via cette capsule impressionnante. La Californie a, par exemple choisi d’y glisser une prédiction de Claude, l’IA d’Anthropic, sur ce à quoi l’État ressemblera en 2276.


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