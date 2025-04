Lancé en 1977, cet objet humain est le seul à avoir quitté notre système solaire. Plus incroyable encore, il transporte à son bord un message fondamental pensé spécifiquement pour les extraterrestres. On vous raconte cette folle histoire…

Depuis des décennies, l’Humanité multiplie les missions d’exploration spatiale : Perseverance, Curiosity, Cassini-Huygens… Pourtant, la communication avec les aliens demeure vaine…

Face au grand silence des civilisations extraterrestres, des scientifiques ont inversé la logique : et si, au lieu d’attendre un signal, on envoyait un message ? Forte de l’expérience des sondes Pioneer 10 et 11, la NASA décide d’aller plus loin avec un objet porteur d’un message encore plus ambitieux. Lancé il y a plus de 45 ans, cette sorte d’ambassadeur de l’Humanité a quitté le système solaire et surtout, il transporte un message crucial pensé spécifiquement pour les aliens…

Une capsule temporelle universelle à l'attention des aliens

L’Humanité a toujours cherché à transmettre son héritage. Il y a plus de 2 600 ans, Assarhaddon, roi d’Assyrie, le signalait déjà : les fondations des monuments qu’il avait fait ériger recelaient des inscriptions gravées à destination des temps futurs. Mais encore faut-il que les générations futures les comprennent…

Pour ce faire, les scientifiques se sont penchés sur le fond et la forme que pourrait prendre une sorte de capsule temporelle interstellaire. Ils sont partis du principe que tout voyage spatial implique une maîtrise des sciences, ce qui en fait un langage universel :

L’élément le plus répandu dans l’Univers est l’hydrogène et son électron apparaît comme une unité de temps commune avec les extraterrestres (il change de sens de rotation à un rythme constant).

et son électron apparaît comme une (il change de sens de rotation à un rythme constant). Aussi, pour que le message puisse être lu, les instructions données sont en langage symbolique, schématique et binaire .

. Et le message lui-même est notamment codé sous forme analogique .

. Pour survivre à un périple de milliards d’années dans l’espace : le matériau utilisé pour transmettre le message est un couvercle en aluminium « recouvert par électrodéposition d’un échantillon ultra-pur d’uranium 238, un isotope dont la demi-vie est de 4,468 milliards d’années » d’après la NASA.

Le lancement des sondes Voyager 1 et 2 est prévu pour 1977. Leur mission principale ? Observer les planètes géantes aux confins du système solaire. Dans l’hypothèse qu’elles pourraient y rencontrer des civilisations extraterrestres, la NASA a approuvé la création du Golden Record.

Voyager 1 et 2 : l'héritage de la Terre résumé dans un disque d'or

Mais une fois cette mission adoptée, une question existentielle se pose : que mettre sur ce disque ? La NASA décide de mettre en place une commission présidée par l’astronome Carl Sagan. L'objectif ? Déterminer les éléments qui résumeraient au mieux ce qu'est l'Humanité dans toute sa complexité. Après des mois de travail c'est décidé, le Voyager Golden Record contiendra :

115 images diverses : des enfants des années 1970, des schémas pour trouver la Terre dans l’Univers ou encore des cours d’éducation sexuelle. Évidemment, nulle trace d’images de guerre, mieux vaut passer pour pacifiques quand on ne sait pas entre les mains de quelle potentielle civilisation extraterrestre tombera ce disque…

: des enfants des années 1970, des schémas pour trouver la Terre dans l’Univers ou encore des cours d’éducation sexuelle. Évidemment, nulle trace d’images de guerre, mieux vaut passer pour pacifiques quand on ne sait pas entre les mains de quelle potentielle civilisation extraterrestre tombera ce disque… Des sons naturels représentatifs de la Terre : vagues, pluie, oiseaux, baleines et autres animaux…

: vagues, pluie, oiseaux, baleines et autres animaux… Une sélection musicale éclectique de 90 minutes, du jazz au rock, en passant par le classique ou des musiques traditionnelles.

du jazz au rock, en passant par le classique ou des musiques traditionnelles. Des salutations orales en 55 langues, de l’akkadien parlé il y a près de 6 000 ans, à l’anglais, en passant par le wu, un dialecte chinois moderne.

Ce disque de 30 cm en cuivre plaqué or est protégé par une pochette en aluminium, contenant une cartouche et une aiguille. Elle comprend des instructions pour écouter son contenu, trouver la Terre dans le cosmos et dater la durée de son séjour dans l'espace.

Voyager Golden Record : une bouteille à la mer cosmique

Voyager 1 a quitté le système solaire en 2012 et avant qu’elle ne s’approche d’un autre système planétaire, il faudra probablement attendre près de 40 000 ans. Et Carl Sagan notait : « La sonde ne sera rencontrée et le disque ne sera joué que s'il existe des civilisations spatiales avancées dans l'espace interstellaire. Mais le lancement de cette bouteille dans l'océan cosmique est porteur d'espoir pour la vie sur cette planète. »

Actuellement, les deux sondes sont à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre et communiquent encore avec les scientifiques. Mais d’ici 2030, leurs piles atomiques s’arrêteront. Cela marquera le début d’une dérivation spatiale proche de l’éternité, ou d’au moins plusieurs milliards d’années, d’après l’astrophysicien Marc Swisdal.

Le Voyager Golden Record ne cesse d’inspirer la communauté scientifique. L’équipe de l’astrophysicien Jonathan H. Jiang souhaite inscrire dans son héritage le projet Message in the Bottle (MIAB). Dans l’article « Message in a Bottle — An Update to the Golden Record » disponible sur arXiv, les scientifiques présentent MIAB comme un moyen efficace de transmettre l’héritage de l’Humanité et toute sa complexité via une communication symbolique universellement interprétable pour d’éventuelles civilisations aliens au moins aussi avancées que la nôtre – et notamment comme une anticipation des événements potentiels liés à l’hypothèse du Grand Filtre.

Peut-être qu’un jour, dans un autre système stellaire, ces disques trouveront leur public et permettront ainsi à l’héritage de l’Humanité de perdurer… Mais en attendant, si l’Humanité renvoyait aujourd’hui un Golden Record aux confins du système solaire : que contiendrait-il ?

Source : NASA