Apple réagit à la polémique des rayures de l’iPhone 17, voici sa réponse

À peine sortis, les iPhone 17 sont sous les feux des projecteurs et ce n’est pas pour les bonnes raisons. En effet, la controverse autour des rayures qui toucheraient davantage certains coloris fait beaucoup parler d’elle. Voici la réponse apportée par Apple à ce « scandale ».

Depuis leur lancement, les iPhone 17 font l’objet de plusieurs plaintes. Au-delà d’un problème de Wi-Fi, dont le lien avec un accessoire est assez surprenant, c’est surtout la polémique autour des rayures qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux au point d’obtenir son propre nom : le « Scratchgate ».

Les rayures à l’arrière du téléphone ne sont pas les seules inquiétudes qui ont émergé après leur présentation au grand public quant à leur durabilité. Les bords du module photo de l’iPhone Pro seraient eux aussi très sensibles aux rayures. Voici la réponse du principal intéressé, Apple, interrogé par nos confrères de 9to5Mac.

« Scratchgate » : Apple répond à la polémique autour des rayures sur les iPhone 17

D’après la firme de Cupertino, les traces visibles à l’arrière des modèles d’exposition ne seraient pas de véritables rayures : elles seraient dues à un dépôt de matière issu des supports MagSafe usés présents dans certains magasins et pourraient donc être nettoyées. Apple indique que ces traces ne concernent pas que les iPhone 17, mais aussi d’autres modèles exposés, comme certains iPhone 16. Il travaillerait à corriger ce souci, probablement en remplaçant les supports fautifs.

Autre point abordé par la marque à la pomme croquée : la sensibilité aux rayures des rebords surélevés autour du bloc photo de l'iPhone 17 Pro. Elle précise qu’ils présentent les mêmes caractéristiques que ceux des coques en aluminium anodisées utilisées sur d’autres de ses produits, tels que les MacBook, et qu’ils sont soumis à de nombreux tests internes. Toutefois, Apple reconnaît que, malgré leur résistance, des marques d’usure normales (type abrasions) peuvent apparaître avec le temps. À ce propos, on vous rapportait les résultats de l’expertise complète réalisée par iFixit : cette sensibilité serait liée au design anguleux du bloc photo choisi par Apple.

En attendant notre test de l’iPhone 17, voici ce que nos confrères concluent des leurs : le Ceramic Shield 2 offrirait une résistance accrue aux rayures et le nouvel aluminium anodisé présenterait plusieurs avantages, comme une efficacité accrue se traduisant notamment par une meilleure autonomie, des performances thermiques améliorées ou encore une sensation premium en main. Ils précisent qu’après deux semaines d’utilisation intensive (et la plupart du temps sans coque), leur iPhone 17 Pro Max bleu est comme neuf. Ils rappellent également qu’il ne faut pas croire tout ce que l’on voit sur les réseaux sociaux et ajoutent que les modèles d’exposition ne sont pas toujours représentatifs, étant donné qu’ils sont quotidiennement manipulés par des centaines de personnes.