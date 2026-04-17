Voici la date de sortie du film Call of Duty, il va falloir être patient

Annoncé fin 2025, le film adapté de la série de jeux vidéo Call of Duty ne faisait plus parler de lui. Il revient sur le devant de la scène avec une date de sortie officielle, rien que ça.

Call of Duty Modern Warfare 3
Crédits : Activision

Après l'annonce d'un film, sa communication suit généralement un schéma bien rodé. On dévoile progressivement le casting, on publie des photos des acteurs et actrices sur le tournage, on lance un ou plusieurs trailers puis, enfin, la première bande-annonce accompagnée d'une date de sortie. Le film Call of Duty, officialisé en septembre 2025, n'a pas envie de suivre ce processus. Depuis que nous avons appris son existence, il a disparu des radars.

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Étonnant pour un projet qui vise l'adaptation d'une série de jeux vidéo aussi iconique affichant presque 23 ans d'existence. Paramount, en charge de la production et de la distribution, aurait pu sans problème attiser l'envie des fans avec des publications régulières. Mais non. Il faut attendre le 16 mars 2026 pour que le long-métrage Call of Duty refasse parler de lui avec une information qui, en théorie, aurait dû être la dernière : sa date de sortie.

Le film Call of Duty a une date de sortie et ce n'est pas pour tout de suite.

Pour voir ce que donne le résultat, rendez-vous dans les salles obscures le 30 juin 2028. C'est loin. Mais au moins, ça laisse le temps d'en apprendre plus vu qu'à ce stade, on ne sait rien. Paramount dit prendre la réalisation de ce film très au sérieux, souhaitant le faire avec la même rigueur et souci d'excellence que pour Top Gun : Maverick, gros succès de 2022. Pour le reste, toutes les hypothèses se valent, à commencer par l'univers dans lequel se déroulera l'histoire.

Sera-t-on plongé dans celui de Modern Warfare, de Black Ops, ou d'un autre créé pour l'occasion ? Et quid du casting ? En 2022 déjà, certains imaginaient que Dwayne Johnson, alias The Rock, serait à l'affiche. Aujourd'hui rien n'est moins sûr et les paris restent ouverts.


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