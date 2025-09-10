Cette voiture électrique BYD produite en Europe pourrait coûter moins de 15 000 €

Le constructeur automobile chinois BYD confirme que la Dolphin Surf sera la première voiture de la marque produite en Europe. Elle pourrait afficher un tarif très agressif, sous la barre des 15 000 €.

Tous les constructeurs automobiles ou presque sont passés à l'électrique. Il suffit d'éplucher leur catalogue pour trouver de nombreux modèles zéro émission. D'ailleurs : savez-vous qui est leader de ce marché ? Vous pensez à Tesla ? Perdu, mais de peu. Au premier trimestre 2025, la marque chinoise BYD a dépassé le géant américain en terme de chiffre d'affaires annuel, raflant au passage la place de numéro 1. Une croissance fulgurante qui ne compte pas s'arrêter pas aux pays d'Asie.

L'Europe est assez frileuse quand il s'agit d'ouvrir la porte aux voitures électriques chinoises. Le Vieux continent leur a imposé des taxes supplémentaires incitant à préférer la production locale. BYD ne se laisse pas démonter par la pratique et trouve des moyens de contourner le système cela dit. La marque a finalement choisi d’implanter une usine de production en Hongrie. Cela lui permet de profiter des avantages mis en place par l'Union européenne, à commencer par les aides à l'achat.

La première voiture BYD produite en Europe afficherait un prix très intéressant

Stella Li, vice-présidente de BYD, a confirmé que la Dolphin Surf sera la première voiture à sortir de l'usine hongroise en 2026. Le modèle est déjà disponible en France depuis mai dernier pour 19 990 €. Pas mal, pourtant le fait qu'elle ne soit pas éligible aux primes fait pousse les acheteurs à se tourner vers d'autres marques. En la produisant en Europe, la voiture pourra prétendre au score environnemental et la prime CEE jusqu'à 4 200 €.

Si c'est le cas, la Dolphin Surf passerait sous la barre des 15 000 €, ce qui la rendrait bien plus intéressante. Au-delà de son prix, la Dolphin Surf a d'autres arguments. La citadine possède une autonomie maximale annoncée de 507 km et peut se recharger de 30 à 80 % en 22 minutes. Elle a également obtenu 5 étoiles sur 5 aux tests de sécurité Euro NCAP, le programme européen d'évaluation des nouveaux véhicules, tout en étant élue World Urban Car of the Year.

Source : Automobile Propre