Regardez la BYD U9 changer l’histoire de l’automobile en devenant la voiture la plus rapide du monde

La BYD Yangwang U9 Extreme a atteint 496 km/h en Allemagne, devenant la voiture de série la plus rapide du monde et détrônant Bugatti. Un exploit historique qui marque un tournant pour l’automobile, et dont la vidéo illustre toute la portée.

Les constructeurs chinois multiplient les records ces derniers mois, prouvant que leurs voitures électriques ne se contentent plus de rattraper les modèles européens. Xiaomi a marqué les esprits en juin avec la SU7 Ultra, devenue la berline électrique de série la plus rapide sur le Nürburgring. Dans la même dynamique, d’autres marques locales repoussent les limites en matière de puissance et d’accélération. Mais c’est BYD qui vient de frapper le plus fort : avec la Yangwang U9 Extreme, le constructeur a signé un record de vitesse absolu qui change la donne.

Le précédent record de la Yangwang U9 Track Edition, établi à 472 km/h, avait laissé sceptiques de nombreux observateurs. Certains concurrents affirmaient même qu’une telle vitesse était irréaliste pour une voiture électrique de série. Mais l’Extreme vient de clore le débat. Avec une vitesse validée à 496 km/h sur l’ovale d’ATP en Allemagne, BYD signe un exploit officiel qui dépasse le record de la Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 km/h en 2019) et réduit au silence toutes les critiques.

À 496 km/h, la BYD Yangwang U9 enterre Bugatti et change l’histoire de l’automobile

Pour atteindre cette vitesse, la U9 Extreme repose sur une architecture impressionnante : quatre moteurs totalisant près de 3 000 chevaux, une batterie lithium-fer-phosphate ultra-performante et un système de vectorisation du couple capable d’ajuster la puissance en temps réel. Produite à seulement 30 exemplaires, cette voiture incarne une nouvelle génération d’hypercars électriques capables de rivaliser avec les légendes thermiques.

La U9 ne brille pas seulement en ligne droite. Elle a aussi établi un record sur le Nürburgring avec un tour en moins de 7 minutes, surpassant la Xiaomi SU7 Ultra. Dotée d’une suspension active qui lui permet de franchir les bosses en « sautant », de freins en titane et de pneus conçus pour encaisser plus de 500 km/h, elle redéfinit les limites de l’ingénierie automobile. Avec ce record, une page se tourne : l’ère où les constructeurs européens dominaient sans partage est révolue. Les marques chinoises comme BYD ne rattrapent plus leur retard, elles prennent désormais la tête de la course.