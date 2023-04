Xiaomi Band 8 officiel : des jeux vidéo intégrés et de nouveaux designs pour les bracelets

Le Xiaomi Band 8 est enfin là, avec quelques nouveautés importantes. Si son design général ne subit pas de changement majeur, l’appareil a droit à un tout nouveau système de connexion pour les bracelets, et même à des jeux vidéo.

Hier, Xiaomi présenté en grande pompe son tout nouveau Xiaomi 13 Ultra, son smartphone le plus performant de l’année, mais le fabricant chinois en a également profité pour lever le voile sur une nouvelle génération de bracelet intelligent, le Xiaomi Smart Band 8. Cette année, l’appareil compte bien devenir un véritable accessoire de mode.

Si le Band 8 mise toujours sur le même écran Always On AMOLED de 1,62 pouce logé dans sa capsule ovale, Xiaomi a modifié le bracelet, et surtout sa connexion au corps de l’appareil. Les Mi Band précédents étaient livrés avec un bracelet qui venait accueillir la montre en son centre, mais désormais, la nouvelle génération adopte un design de bracelet plus élégant qui nécessite de connecter un bracelet en deux parties à chaque extrémité de la capsule, de la même manière que l'on connecte une Apple Watch à son bracelet.

Il est possible de jouer à des jeux sur son Mi Band 8

En dehors des nouveaux types de bracelets, qu’il faudra comme d’habitude acheter séparément, Xiaomi a également amélioré ses fonctionnalités sportives. Désormais, l’appareil n’est plus pensé que pour être porté au poignet, Xiaomi encourageant les utilisateurs à le porter autour du cou avec un collier spécial, ou encore sur sa chaussure lors de la pratique de la course.

Côté fonctionnalités, on retrouve toujours un scanner de fréquence cardiaque, un système de suivi du sommeil, des notifications intelligentes, la technologie NFC pour les paiements mobiles (sur le modèle compatible NFC), d'une autonomie de 16 jours (6 jours avec l'option Always on activée) et d'une résistance à l'eau de 5 ATM (50 mètres).

Cependant, une des nouveautés de la montre se cache dans les options : un nouveau mode vous permettant de jouer à des jeux vidéo. Au programme, le Sudoku, le 2048, des jeux mathématiques, un jeu de plateforme, des puzzles, etc.

Au niveau du tarif, le Smart Band 8 est toujours proposé à 239 yuans (32 euros) pour la version classique, et 279 yuans pour la version NFC. Il n’est pas encore lancé en France, mais devrait arriver au cours des prochaines semaines.