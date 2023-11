Le bracelet connecté Huawei Band 8 est à prix cassé pour le Black Friday

Un bracelet connecté de la marque Huawei est vendue à prix cassé pour le Black Friday. Pendant une durée limitée, le Huawei Band 8 passe sous les 35 euros grâce à une jolie remise de 25 euros chez Leclerc.

Vous avez jusqu'au lundi 27 novembre prochain pour bénéficier d'une remise immédiate de 25 euros sur l'achat du Huawei Band 8 sur le site e-commerce Leclerc, à l'occasion du Black Friday 2023. Proposé en temps normal à 59,90 euros, le bracelet connecté de la marque asiatique disponible dans un coloris noir voit son prix baisser à 34,90 euros. Pour information, seule la livraison du produit en magasin E. Leclerc permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous iOS et Android, le Band 8 de Huawei dispose d'un écran tactile couleur AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 × 368 pixels. Le bracelet connecté intègre 96 modes d'entraînement spécifiques comme, entre autres, la course à pied, la natation et le cyclisme. Elle offre aussi un suivi complet des activités physiques, en enregistrant les pas, la distance parcourue ou bien encore les calories brûlées.

D'un poids léger de 14 grammes, l'objet connecté propose diverses fonctionnalités telles que le moniteur de fréquence cardiaque précis et le suivi du sommeil. Pour terminer, on notera une autonomie maximale de 14 heures en utilisation normale, ce qui vous permet de l'utiliser pendant de longues périodes sans avoir à la recharger fréquemment.