HONOR Band 7 : le bracelet connecté est à 29 € pour Noël

Offre très intéressante à saisir chez Orange ! Sur sa boutique en ligne, en vue de la période de Noël, l'opérateur vous propose de faire une économie de 30 euros sur l'acquisition du bracelet connecté HONOR Band 7.

Vous avez jusqu'au mercredi 27 décembre 2023 inclus pour profiter d'une réduction de 30 euros sur l'achat d'un bracelet connecté de la marque HONOR chez Orange. Grâce à cette remise, le HONOR Band 7 passe de 59 euros à 29 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir de l'objet connecté.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android (9.0 ou version ultérieure) et iOS (11.0 ou ultérieur) par l'intermédiaire de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le Band 7 signé HONOR est un bracelet connecté qui dispose d'un écran OLED de 1,47 pouce avec une définition de 194 x 368 pixels et une résolution à 282 ppi. Résistant à l'eau grâce à l'indice 5ATM et à la poussière, l'objet connecté possède plusieurs capteurs comme le cardiofréquencemètre (avec mesure SpO2 et VO2Max), l'accéléromètre ou bien encore le gyroscope. Du côté de l'autonomie, le HONOR Band 7 peut être utilisé jusqu'à 14 jours grâce à sa batterie d'une capacité de 180 mAh.

Parmi les principales fonctionnalités du Band 7, on retrouve essentiellement 96 modes d'entrainement, le comptage des pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le suivi cardiaque en continu, le suivi de l'oxygénation du sang, le suivi du sommeil et diverses notifications. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article lié au test du HONOR Band 7.