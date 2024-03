Le bracelet connecté HONOR Band 7 est à moins de 30 €

Si vous avez l'intention de vous offrir un bracelet connecté sous les 30 euros, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Sur le site de la boutique en ligne Orange, l'opérateur vous permet d'avoir le HONOR Band 7 à exactement 29 euros.

Jusqu'à ce mercredi 6 mars 2024 et dans la limite des stocks disponibles, Orange vous donne la possibilité d'acquérir un bracelet connecté très abordable en termes de prix. Proposé en temps normal à 59 euros, le HONOR Band 7 voit son tarif diminuer à 29 euros. Cela fait donc une remise immédiate de 30 euros de la part de l'opérateur téléphonique.

Pour rappel, le Band 7 signé HONOR est compatible avec les appareils fonctionnant sous Android (9.0 ou version ultérieure) et iOS (11.0 ou modèle supérieur) ainsi qu'avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0. C'est un bracelet connecté qui embarque un écran OLED de 1,47 pouce avec une définition de 194 x 368 pixels et une résolution à 282 ppi. Résistant à l'eau grâce à l'indice 5ATM et à la poussière, l'objet connecté dispose de plusieurs capteurs tels que le cardiofréquencemètre (avec mesure SpO2 et VO2Max), l'accéléromètre ou bien encore le gyroscope.

À propos de l'autonomie, le HONOR Band 7 peut être utilisé pendant une durée maximale de 14 jours grâce à sa batterie d'une capacité de 180 mAh. Concernant les principales fonctionnalités du Band 7, on retrouve notamment 96 modes d'entrainement, le comptage des pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le suivi cardiaque en continu, le suivi de l'oxygénation du sang, le suivi du sommeil et diverses notifications. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article dédié au test du HONOR Band 7.