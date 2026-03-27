Bose SoundLink Flex SC : vite, l’enceinte portable est à – 44% et passe à prix mini !

Toujours en vente à 179,95 € sur le site officiel de Bose, l’excellente enceinte portable est actuellement affichée à 99,99 € seulement sur Boulanger ! C’est un prix sacrifié, mais il va falloir faire vite !

Bose SoundLink Flex

Casques, écouteurs, enceintes… Bose est une référence en matière de son premium depuis plus de 60 ans. Vous cherchez une enceinte portable qui soit à la fois compacte, robuste et qui délivre un son exceptionnel ? Le Bose SoundLink Flex est un modèle qui cumule les bons points. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix cassé !

Normalement en vente à 179,95 €, cette excellente enceinte Bluetooth est actuellement affichée à 99,99 € seulement sur Boulanger. À ce prix, les stocks risquent de rapidement fondre alors n’attendez pas trop longtemps, c’est le bon moment pour craquer !

Quelles sont les caractéristiques de la Bose SoundLink Flex SC ?

Vous rêvez de vous offrir une enceinte portable Bose, mais vous attendez une belle promotion pour sauter le pas ? Ce bon plan est fait pour vous. La Bose SoundLink Flex SC passe à 99,99 € seulement sur Boulanger. Cette enceinte Bluetooth ne manque pas d’atouts !

Malgré sa petite taille qui vous permet de l’emporter facilement partout, c’est un modèle qui délivre un son puissant de 10 Watts RMS. Comme cette enceinte est certifiée IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière. Elle a d’ailleurs été conçue pour flotter. Elle ne craint ni la rouille, ni les UV.

Bose SoundLink Flex SC vous offre jusqu’à 12 heures d’autonomie, de quoi animer une fête toute la nuit. Grâce à la technologie exclusive PositionIQ, l’enceinte est capable de détecter automatiquement sa position pour vous offrir un son optimal. Vous pouvez donc l’incliner ou la suspendre avec la lanière sans perdre de puissance sonore. Vous profitez d’une écoute riche, avec des aigus et des basses équilibrés.


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