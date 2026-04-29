Cette option cachée dans iOS 26.4 règle enfin le problème des alarmes avec l’Apple Watch

Dormir avec une Apple Watch, c'est pratique pour le suivi du sommeil. Mais cela pose un problème bien connu avec les alarmes de l'iPhone. iOS 26.4 apporte enfin une solution simple et attendue.

Apple publie régulièrement des mises à jour pour enrichir iOS de nouvelles fonctions. Certaines sont mises en avant lors des annonces officielles, d'autres arrivent plus discrètement. iOS 26.4 a introduit plusieurs nouveautés à l'iPhone. De nouveaux emojis et des améliorations pour Apple Music et Apple Podcasts sont au programme. Cette mise à jour réserve toutefois une option attendue aux porteurs d'Apple Watch qui dorment avec la montre au poignet.

L'Apple Watch Series 11 propose désormais un Score sommeil pour analyser la qualité des nuits. Cet outil analyse la durée des phases de sommeil, la régularité du coucher et la fréquence des réveils. Mais porter cette dernière au lit entraîne un comportement particulier avec les alarmes configurées sur l'iPhone. Ce fonctionnement peut parfois poser problème au réveil.

iOS 26.4 permet enfin de faire sonner les alarmes du Programme de sommeil sur l'iPhone et l'Apple Watch

Le comportement par défaut de la montre d'Apple est simple à comprendre. Quand la montre est portée au lit, les alarmes de l'iPhone se déclenchent uniquement sur l'Apple Watch. Elles prennent la forme de vibrations haptiques, sans aucun son audible. Ce mode est idéal pour ne pas réveiller un partenaire ou des enfants endormis à proximité. Il peut toutefois manquer de puissance pour les dormeurs profonds. iOS 26.4 introduit un nouveau réglage pour répondre à ce besoin, baptisé “Toujours lire sur l'iPhone”. Ce bouton est désactivé par défaut. Il se trouve dans les réglages du Programme de sommeil, accessible depuis l'application Horloge ou l'application Santé sur iPhone.

Activé, le bouton “Toujours lire sur l'iPhone” force l'alarme à sonner sur l'iPhone et l'Apple Watch. Ce fonctionnement s'applique même quand la montre est portée au poignet. Ce réglage concerne uniquement les alarmes du Programme de sommeil, et non les alarmes ponctuelles créées dans l'application Horloge. Pour en profiter, il faut avoir configuré au préalable un Programme de sommeil sur son iPhone. Apple n'avait jamais proposé cette option depuis l'introduction du suivi de sommeil sur la montre connectée. Les utilisateurs souhaitant combiner suivi nocturne et réveil sonore puissant disposent enfin d'une solution native sur la montre.