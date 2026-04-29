Bon plan iPhone 16e : c’est le meilleur moment pour craquer, le smartphone passe à petit prix !

En cumulant la promotion des French Days avec le bonus rachat, vous pouvez vous offrir l'iPhone 16e à prix cassé. En effet, avec cette double offre, le smartphone d'Apple passe à seulement 529 € au lieu de 719 € chez Boulanger. Si vous ne souhaitez pas bénéficier du bonus rachat, Cdiscount propose le code COCORICO25 qui vous permet d'avoir l'iPhone 16e à 574 €. Ne trainez pas trop pour en profiter !

Apple iPhone 16e

Finitions impeccables, interface intuitive et fluide, puce puissante, capteurs photo performants… Ce n’est pas sans raison qu’un grand nombre de personnes rêvent de s’offrir un iPhone. Mais tous n’ont pas les moyens de dépenser presque 1000 euros dans un iPhone 17. Apple l’a bien compris en créant sa gamme “e” qui propose des smartphones beaucoup plus abordables.

Ainsi, l’iPhone 16e est sorti en France avec un prix de vente conseillé de 719 €. Mais vous pouvez l’avoir pour nettement moins cher sur Boulanger pendant les French Days. En effet, l’iPhone 16e est affiché à 609 €. Si vous ajoutez à cela un bonus reprise de 80 €. Le modèle vous revient pour seulement 529 € !

Cdiscount propose aussi une belle offre pour les French Days. le smartphone est affiché à seulement 599 €. Et en renseignant le code COCORICO25 dans votre panier, vous avez 25 € de réduction supplémentaire, ce qui faut chuter son prix à 574 € seulement.

iPhone 16e : offrez-vous un iPhone neuf récent pour moins de 530 € !

L’iPhone 16e a beau être moins cher, il n’est pas pour autant moins performant puisqu’il tourne avec la puissante puce A18, à la fois très performante et économe en énergie. Grâce à cela, l’iPhone 16e offre une autonomie bluffante de 26 heures de lecture vidéo.

Pour l’écran, Apple a mis les petits plats dans les grands avec une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces qui offre une définition de 2532 x 1170 pixels et une luminosité maximale de 1 200 nits.

Côté photo, vous trouverez à l'arrière un unique module “Fusion” de 48 MP. Ce capteur grand angle est capable de se transformer en téléobjectif 2x de 12 MP pour offrir une plus grande polyvalence dans la prise de photos. Et en face avant, on profite d’une caméra selfie de 12 MP.

Pour conclure, l’iPhone 16e est certifié IP68. Cela signifie qu’il peut être immergé jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, sans subir de dommages. Il résiste aussi aux poussières.


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