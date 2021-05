Bons plans French Days 2021 : comment bien se préparer ?

Les French Days 2021 du printemps approchent à grands pas. Afin que vous ne ratiez aucun bon plan, nous vous avons concocter un petit récapitulatif de conseils et astuces afin de bien vous-y préparer. C'est parti !

Les French Days 2021 du printemps auront lieu du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin. Les dates officielles des French Days 2021 ont en effet récemment été dévoilées. L'ensemble des enseignes françaises participent à cet événement “Made in France”. Quelques éléments sont à prendre en compte afin de bien se préparer à l'évènement. Nous les avons réunis dans cet article.

❓French Days 2021 : comment ne rater aucuns bons plans ?

Plus que quelques jours avant le début des French Days. A cette occasion, nous vous proposons de découvrir quelques conseils et astuces afin d'être prêts pour l'évènement et ne rater aucun bons plans. Afin de faire un max d'économies et réaliser les meilleures affaires durant ces 6 jours de promotions, nous vous conseillons dans un premier temps d'ajouter cet article dans vos favoris.

Ensuite, vous pouvez l'actualiser la page régulièrement. tout comme les dernières éditions de l'événement, l'équipe bons plans de Phonandroid suivra avec intérêt les offres quotidiennes et relaiera les meilleurs bons plans que nous dénicherons pendant l'évènement.

Selon les bons plans mis en avant, il faudra également faire preuve de réactivité, notamment si le produit qui vous intéresse fait l'objet d'une grosse réduction. Il se pourrait que les exemplaires en stock s'écoule en quelques minutes.

Comme pour les autres grands événements shopping de l'année, nous vous recommandons également d'essayer de vous limiter aux produits dont vous avez réellement besoin et de vous fixer un budget à ne pas dépasser pour éviter les achats compulsifs. Voici un petit récapitulatif des astuces à mettre en place pendant les French Days 2021.

1. Fixez-vous un budget à ne pas dépasser : Essayez de vous limiter aux produits dont vous avez réellement besoin. Pourquoi acheter un produit le jour J qui vous « tapera dans l’œil par son prix bas » et qui finira par la suite au fond d’un tiroir. C’est ce qu’on appelle un « achat compulsif » qui ne vous fera pas vraiment économiser de l’argent.

2. Faites votre liste de produits désirés en fonction de votre budget : Établissez-là le plus tôt possible.

3. Vérifiez-bien les prix, comparez-les et suivez-les : Au moment, où vous vous êtes mis en tête de faire votre liste, notez et suivez bien les prix des produits que vous souhaitez acheter et ne vous limitez pas à une seule boutique pour faire la comparaison. Essayez de trouver régulièrement jusqu’au jour J celle(s) qui propose(ent) les meilleurs prix.

4. Le jour J : Attention aux remises pratiquées par les boutiques sur les produits que vous désirez. D’ailleurs, si vous avez bien noté et suivi les prix bien avant les French Days, alors vous saurez si c’est une bonne affaire ou non. Il faut faire attention car certains magasins en ligne n'hésitent pas à augmenter les prix de certains produits avant les French Days pour ensuite faire style d'accorder une remise importante ce jour-là, trompant ainsi le consommateur pensant faire une bonne affaire.

5. Suivre nos bons plans : A ce sujet, nous listerons ci-dessous, les meilleurs bons plans en fonction des boutiques et/ou des catégories que nous trouverons. Peut-être qu'un ou plusieurs de vos produits s'y trouveront mais dans ce cas-ci, il faudra rester connectés et ne pas tarder pour en profiter car généralement, les meilleurs produits en promos s'écoulent rapidement.

👍Quelles enseignes proposent les meilleurs bons plans French Days ?

Plus de 200 boutiques ont participé à ces jours de promotions lors des dernières éditions et parmi celles spécialisées dans la vente de produits high-tech on peut citer les suivantes :

Préparez votre liste d'achat, rendez-vous régulièrement sur la page du site susceptible de les proposer en promotion et ayez un compte créé et prêt à être utilisé pour profiter des bons plans que propose ce dernier. Voilà pour les conseils et astuces pour bien se préparer aux French Days 2021.