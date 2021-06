Bons plans Amazon Prime Day 2021 : comment en profiter ?

Le Prime Day 2021 d'Amazon approche à grand pas. L'évènement se tient cette année les 21 et 22 juin. Durant 48 heures, le géant du e-commerce proposera une avalanches de promotions et bons plans. Voici comment bien s'y préparer.

🔥Prime Day 2021 Amazon : comment profiter des bons plans ?

Alors que la sixième édition du Prime Day Amazon débute dans quelques jours seulement, les 21 et 22 juin 2021, il est d'ores et déjà possible de faire de bonnes affaires et profiter des bons plans Prime Day disponibles avant l'heure.

Si vous envisagez de faire quelques achats durant les deux jours de promotions réservés exclusivement aux membres du Programme Prime, mieux vaut être prêt à l'avance et être abonné Prime avant le début des promotions.

Le prix l'abonnement Prime est à 5,99 € par mois ou 49 € à l'année. Il a vite fait d'être rentabilisé, compte tenue des avantages qu'il offre comme la livraison gratuite en un jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flashs pour ne citer qu'eux.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A AMAZON PRIME

🎁Comment profiter de Prime gratuitement pendant 30 jours ?

Pour rappel ou à titre d'information, si vous n'êtes pas encore membre Prime, vous avez la possibilité de profiter d'un essai gratuit pendant une durée de 30 jours. Une offre d'essai valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais souscrit à Prime.

Après votre essai gratuit, Amazon Prime vous sera facturé 5,99 par mois, sans engagement. L'essai gratuit de 30 jours permet de profiter pleinement des bons plans du Prime Day Amazon, les deux jours de promos folles dédiés aux membres Prime avec des ventes flash exceptionnelles, notamment sur les liseuses Kindle, enceintes Amazon Echo et bien d'autres produits.

Si vous ne souhaitez pas payer les mois suivants, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Amazon Prime et de résilier l'abonnement. Une manipulation simple et rapide qui peut être effectuée juste après avoir souscrit à l'offre d'essai : vous continuerez d'en bénéficier durant 30 jours et vous vous assurez de ne pas oublier de le faire avant le premier prélèvement.

Pour les 18-24 ans, l’abonnement est à 24 euros par an (soit 6 mois gratuits). Autant dire qu’à ce prix, l’offre est déjà intéressante rien que si l’on prend en compte les frais de livraison offerts. Pour les consommateurs qui commandent fréquemment en ligne, il s’agit sans doute de la meilleure offre du marché.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS COMMENCER VOTRE ESSAI GRATUIT

❓ Comment ne pas rater les meilleurs bons plans Prime Day 2021 ?

Digne des promotions d'un Black Friday, le Prime Day permet de faire de belles affaires avant l'été. Comme tous les autres grands événements shopping de l'année, quelques recommandations sont de mise afin de bien se préparer aux bons plans du Prime Day.

Ainsi, si vous ne voulez rater aucun bons plans et faire un maximum d'économies durant ces 2 jours de promotions, nous vous conseillons de vous fixer un budget à ne pas dépasser pour éviter les achats compulsifs. Voici un petit récapitulatif des astuces à mettre en place pendant le Prime Day 2021.

1. Fixez-vous un budget à ne pas dépasser : Essayez de vous limiter aux produits dont vous avez réellement besoin. Pourquoi acheter un produit le jour J qui vous « tapera dans l’œil par son prix bas » et qui finira par la suite au fond d’un tiroir. C’est ce qu’on appelle un « achat compulsif » qui ne vous fera pas vraiment économiser de l’argent.

2. Faites votre liste de produits désirés en fonction de votre budget : Établissez-là le plus tôt possible.

3. Vérifiez-bien les prix, comparez-les et suivez-les : Au moment, où vous vous êtes mis en tête de faire votre liste, notez et suivez bien les prix des produits que vous souhaitez acheter et ne vous limitez pas à une seule boutique pour faire la comparaison. En général, Amazon propose le meilleur prix lors du Prime Day.

5. Suivre nos bons plans : A ce sujet, nous listerons les meilleurs bons plans en fonction des catégories que nous trouverons (smartphones, SSD, appareils Amazon Echo…). Peut-être qu’un ou plusieurs des produits qui vous intéressent s’y trouveront mais dans ce cas-ci, il faudra rester connectés et ne pas tarder pour en profiter car généralement, les meilleurs produits en promos s’écoulent rapidement.

Bien entendu, l'équipe bons plans de PhonAndroid suivra avec intérêt les offres quotidiennes et relaiera les meilleurs bons plans. Selon les bons plans mis en avant, il faudra également faire preuve de réactivité, notamment si le produit qui vous intéresse fait l'objet d'une grosse réduction. Il se pourrait que les exemplaires en stock s'écoule en quelques minutes.