Bon plan Kindle : toutes les liseuses sont à prix cassé sur Amazon, vite !

À la veille du Prime Day d'automne, Amazon affiche déjà de belles promotions sur son site. Et la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas besoin d'être abonné à Prime pour en profiter ! Toutes les liseuses Kindle sont ainsi proposées à prix réduit.

Pas besoin d’attendre le Prime Day, prévu les 10 et 11 octobre 2023, pour profiter des promotions sur Amazon. Le géant du e-commerce propose d’ores et déjà des réductions intéressantes sur ses objets connectés. Toute la famille des liseuses Kindle se retrouve ainsi à prix canon.

Si vous n’avez pas encore de liseuse, c’est le bon moment pour en acheter une à prix réduit. À l’approche de Noël, c’est le cadeau idéal pour les passionnés de lecture. Les liseuses électroniques ont des atouts indéniables. Plus légères et compactes que des livres papier, vous pouvez les transporter facilement en voyage avec vous. Grâce à leur espace de stockage, vous avez la possibilité de prendre plusieurs romans sans surcharger votre valise. Les écrans haute résolution sans reflets sont conçus pour un confort de lecture optimal.

Le Kindle (modèle 2022) est ultra compact. Il est doté d’un écran de 6 pouces 300 ppp et ne pèse que 158 g. Le Kindle Paperwhite est légèrement plus grand puisqu’il est équipé d’un écran de 6,8 pouces. Il dispose d’une éclairage plus lumineux que vous pouvez régler en choisissant une lumière plus ou moins chaude. De plus, il est résistant à l’eau (IPX8). Les Kindle Oasis et Scribe sont les modèles haut de gamme des liseuses Amazon. Ils bénéficient entre autres de l’ajustement automatique de l’éclairage et de l’orientation des pages. Le Kindle Scribe dispose en plus de la fonctionnalité d’écriture. Fourni avec un stylet, vous pouvez dessiner et prendre des notes sur le grand écran de 10,2 pouces.

Toutes les liseuses Kindle d’Amazon sont actuellement en promotion pour une courte durée seulement. Ne tardez pas pour en profiter !

