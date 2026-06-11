Chromecast : votre télécommande se déconnecte en boucle ? Voici comment contrôler votre appareil autrement

Après les dongles, c’est désormais aux télécommandes des Chromecast de se montrer capricieuses. Les astuces habituelles ne fonctionnent pas et, pour le moment, la source du bug reste inconnue. Nouveau symptôme d’agonie pour l’ancien appareil de streaming de Google ? Mais sa dernière heure n’étant pas encore venue, heureusement qu’il existe d’autres solutions pour contrôler un Chromecast.

google activité en ligne
Crédits : Google

Décidément, l’heure n’est pas à la fête pour les propriétaires d’un Chromecast ces derniers temps. Il y a près de trois semaines, les utilisateurs avaient signalé un problème de diffusion pour le moins handicapant, au point que certains avaient même imaginé que Google avait purement et simplement abandonné son ancienne solution de streaming au profit du plus récent TV Streamer.

La firme de Mountain View a fini par reconnaître le problème et – surtout – par le corriger. À peine résolu, un nouveau dysfonctionnement fait déjà son apparition : ce sont maintenant les télécommandes des Chromecast qui cessent de fonctionner normalement. Les solutions classiques semblant vaines, il existe heureusement une autre méthode pour piloter l’appareil.

Lire aussi : Ce modèle de Chromecast cesse de fonctionner, il va falloir changer d’appareil

La télécommande de votre Chromecast dysfonctionne ? Voici les autres méthodes pour contrôler l’appareil

Par « télécommande qui cesse de fonctionner », on entend ici une télécommande fonctionnelle mais avec laquelle le dongle du Chromecast associé ne parvient pas à tenir la connexion. D’après les témoignages repérés par nos confrères de 9to5Google, la connexion se coupe constamment – lorsqu’elle ne refuse pas tout simplement de se faire.

Comme souvent, c’est sur Reddit que les utilisateurs sont venus partager leurs doléances – pour se plaindre, parce que ça fait du bien ; pour voir si d’autres partagent la même expérience, parce que ça permet de se sentir moins seul ; et surtout pour espérer y trouver une solution miracle.

I'm pretty sure they've bricked Chromecast
byu/moduspoperandi inChromecast

Sauf qu’à l’heure actuelle, on ignore encore l’origine du dysfonctionnement. Certains utilisateurs suspectent toutefois une récente mise à jour d’en être responsable. Surtout, les solutions habituelles utilisées pour une télécommande qui dysfonctionne (changer les piles, redémarrer le Chromecast) ne semblent pas viables.

Par « chance », la télécommande n’est pas le seul moyen de contrôler l’ancien appareil de streaming de Google :  vous pouvez également passer par l’application Google Home. Aussi, si votre téléviseur prend en charge la technologie HDMI-CEC, vous devriez pouvoir utiliser sa télécommande. Quoi qu’il en soit, un arrêt de production, des bugs en cascade… Difficile de ne pas y voir une lente agonie pour le Chromecast, que Google est déjà en train de remplacer par le TV Streamer.


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