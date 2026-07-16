Panne Spotify : impossible d’écouter de la musique pour de nombreux utilisateurs, les morceaux s’arrêtent en plein milieu

Les utilisateurs de Spotify se retrouvent dans la tourmente depuis environ 14 h aujourd'hui, alors que le service de streaming a subitement cessé de fonctionner. Chez certains d'entre eux, la musique s'est même arrêtée en plein milieu d'un morceau. Impossible de le relancer depuis, tandis que Spotify reste muet pour le moment

« Qu'est-ce qui ne va pas avec Spotify ? Ma chanson s'est soudainement arrêtée et je n'arrive plus à l'ouvrir depuis. » Les témoignages du genre affluent sur les réseaux sociaux depuis 14 heures aujourd'hui. Le service de streaming Spotify est visiblement victime d'une panne significative, touchant des centaines d'internautes à travers le monde. Sur X (anciennement Twitter), on retrouve tout aussi bien des témoignages en français qu'en anglais ou encore en espagnol, soulignant le caractère international du phénomène.

Sur Down Detector, les signalements ont littéralement explosé aux alentours de 14 heures, avec un premier pic dans la matinée rapidement résolu. Pour certains, l'arrêt fut brutal, comme cet utilisateur cité en début d'article qui n'a même pas eu le temps de terminer son morceau. Pour les autres, c'est l'incompréhension. Spotify n'ayant pas encore communiqué, impossible de savoir ce qui se passe réellement.

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Spotify est en panne, ce n'est pas que vous

Lorsque les utilisateurs tentent de rafraîchir la page, divers messages d'erreur aparaissent à l'écran : “Une erreur est survenue”, ou encore “Ce contenu est disponible”. Impossible d'avoir pus d'informations, car aucun code d'erreur n'est associé à ce message. Pour l'heure, il n'y a donc pas beaucoup d'autres solutions que de prendre son mal en patience — ou de se rendre chez une plateforme de streaming concurrent, comme l'ont souligné quelques internautes taquins.

On peut toutefois espérer un rapide retour à la normale. À l'heure où sont écrites ces lignes, les signalements semblent déjà en baisse sur Down Detector, et les témoignages sur les réseaux sociaux semblent montrer que le problème n'est pas global, mais ne touche au contraire que quelques utilisateurs malchanceux. On espère donc que ces derniers pourront bientôt retrouver accès à leurs playlists.