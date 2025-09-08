Les eSIM vont bientôt devenir la norme selon ce rapport et c’est grâce à cet usage

D'après le rapport d'analystes spécialisés, le marché de l'eSIM va exploser dans les prochaines années. Elles remplaceront les SIM notamment dans ce cadre où elles sont largement favorisées par les utilisateurs.

Insérer une carte SIM dans un smartphone, voilà un geste que tout le monde a fait au moins une fois dans sa vie. Au début, c'était simple. Puis ça s'est légèrement compliqué lorsqu'elles sont commencé à devenir de plus en plus petites. Aujourd'hui, il est impossible d'être embêté par ces histoires de micro ou nano SIM puisque toutes sont fabriquées de manière à être découpables au format demandé par le mobile. Et bientôt même ça sera de l'histoire ancienne.

On doit cette disparition programmée à l'eSIM. Pour rappel, c'est une puce soudée à la carte-mère du smartphone permettant d'activer des SIM numériques. Finie l'insertion d'un élément physique, tout se fait en ligne via une application ou un site Internet. L'intérêt est multiple : gain de temps lors du changement de forfait ou d'opérateur, suppression du compartiment dédié sur les smartphones au profit d'autres composants et de l'étanchéité de l'appareil… Des avantages qui poussent à l'adoption massive de la technologie.

Les eSIM vont largement remplacer les cartes SIM dans peu de temps

Selon les analystes de la firme CSS Insight, le marché de l'eSIM va exploser d'ici 2030. C'est surtout celles dédiées aux voyages à l'étranger qui connaîtront la plus forte augmentation : de 70 millions en 2024 à 280 millions à la fin de la décennie actuelle. Ces projections s'appuient sur le succès des entreprises spécialisées dans ce secteur. Par exemple Airalo, qui affirme avoir doublé ses clients en moins d'un an, atteignant les 20 millions en avril 2025.

Actuellement, on compte 1,3 milliard de smartphones compatibles eSIM en circulation dans le monde. En 2030, la barre des 3 milliards devrait être dépassée. L'arrivée supposée des iPhone uniquement compatibles eSIM en Europe jouera un rôle important dans cette adoption massive. N'oubliez pas que vous pouvez convertir votre carte SIM physique en version numérique sur iOS et Android très facilement si le cœur vous en dit.