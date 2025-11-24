L’Europe veut imposer les chargeurs USB-C dès 2028, mais il y aura des exceptions

Après les chargeurs de smartphones et de tablettes, c’est au tour des chargeurs des autres équipements de la maison d’être visés par une nouvelle loi européenne qui entrera en vigueur en 2028. Elle vise à supprimer tous les chargeurs propriétaires et imposer les chargeurs USB-C. Mais tous les équipements n’y seront pas soumis. On vous explique tout.

En décembre 2024 entrait en vigueur une loi qui a impacté tous ceux qui allaient acheter un iPhone ou un iPad après cette date : celle de l’uniformisation des ports de charge pour les smartphones et les tablettes. En effet, dans toute l’Europe, ces deux types de produit doivent être compatibles USB-C. C’est en prévision de la mise en application de cette loi que les iPhone sont devenus, en 2023, compatibles USB-C. Le premier modèle concerné était l’iPhone 15 Pro Max.

Le but de cette loi est simple : facilité le réemploi d’un ancien chargeur avec les nouveaux appareils et réduire les déchets des produits électroniques. Une loi qui va concerner les ordinateurs portables dès avril 2026 : le célèbre connecteur MagSafe, encore présent dans les dernières générations de MacBook Pro et MacBook Air pourrait ainsi disparaitre progressivement, même si ces ordinateurs peuvent également être rechargés par leurs ports USB-C.

Les chargeurs de tous les appareils seront compatibles USB-C, sauf…

Et l’Europe n’en a pas encore fini avec les chargeurs. En effet, en octobre dernier, l'UE votait une loi concernant les chargeurs. Un texte publié ce lundi 24 novembre 2025 dans le journal officiel européen. Ce texte ne concerne plus les ports de charge, mais les chargeurs eux-mêmes. Les fabricants de matériels électroniques devront uniformiser les chargeurs compatibles avec leurs appareils. Le but est simple : réduire au maximum le pourcentage de chargeurs propriétaires fournis. L’échéance est fixée à fin 2028.

Selon le nouveau texte de loi, les chargeurs devront tous être USB-C. Plus de fiche ronde. Plus d’USB-A non plus. Cela ne concerne pas que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, mais aussi tous les autres appareils que vous utilisez, en déplacement ou à la maison : routeur, modem, Box Internet, écran de PC, console de jeu, chargeur de pile, chargeur sans fil, etc. Il y a quelques règles et exceptions à cette règle :

L’alimentation de l’appareil électronique doit être externe

L’appareil ne doit pas consommer plus de 120 watts

L’appareil ne doit pas être chargé dans un environnement humide

Grâce à cette dernière exception, les brosses à dents, les rasoirs, les accessoires de jardin ou de bricolage sont exemptés. Les aspirateurs électriques, soumis à des règles concernant l’électricité statique, ne sont pas concernés non plus. De même pour les jouets électroniques. Les premières règles concernent les télévisions, les consoles de jeux type PS5 ou Xbox Series X, ou encore les ordinateurs de bureau.

L'Europe veut baisser de 3 % la consommation des produits électroniques

La loi oblige également les fabricants de ces chargeurs et des câbles USB les accompagnant à adopter des règles d’écoconception, notamment en termes d’efficacité et de perte d’énergie. Cela devrait avoir un impact sur l’énergie que nous consommons pour alimenter (et/ou charger) nos produits électroniques. L'Europe vise une baisse de 3 % grâce à ces dispositions. Cette nouvelle loi entrera donc en vigueur avant fin 2028. Le but est de réduire la part des chargeurs propriétaires à 15 %, contre 50 % aujourd'hui. Retrouvez le texte complet sur le site de l'Union Européenne.