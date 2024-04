Ne tardez pas trop si vous avez l'intention de vous offrir le Xiaomi 13T Pro ! Pendant quelques jours, le smartphone 5G accompagné de trois accessoires offerts bénéficie d'une belle remise de 500 euros chez Orange.

Jusqu'au mercredi 10 avril 2024, la boutique en ligne Orange propose une sélection de smartphones Xiaomi en promotion. Parmi cette sélection, on trouve notamment le Xiaomi 13T Pro. Disponible dans un coloris noir, le téléphone du constructeur chinois compatible avec la 5G est à 499 euros au lieu de 999 euros.

La réduction de 500 euros se fait grâce à une remise immédiate de 250 euros de la part de l'opérateur et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 250 euros à valoir sur un ancien appareil. Pour bénéficier du bonus de reprise, il est nécessaire de choisir le mode Click & Collect d'Orange. Aussi, l'achat du Xiaomi 13T Pro permet d'avoir une montre Watch 2 Pro, des écouteurs Buds 4 Lite et le bracelet connecté Smart Band 8.

Dévoilé en même temps que le Xiaomi 13T, le Xiaomi 13T Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le smartphone dispose également d'un processeur MediaTek Dimensity 9200+, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To, d'une batterie de 5000 mAh avec la technologie Xiaomi Smart HyperCharge de 120W et du système d'exploitation Android 13 lié à une surcouche MIUI.

Enfin, la norme Wifi 7, un double emplacement nanoSIM + nanoSIM/eSIM, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, une caméra principale Leica de 50 MP, un téléobjectif Leica de 50 MP, un objectif ultra grand-angle Leica de 12 MP et une caméra frontale de 20 MP sont de la partie.