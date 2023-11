Galaxy Tab S6 Lite 2022 : chute de prix pour la tablette Samsung (128 Go)

La Galaxy Tab S6 Lite 2022 fait l'objet d'une chute de prix chez Amazon. Juste avant son Black Friday, le célèbre site e-commerce effectue une remise de 150 euros sur la version 128 Go de la tablette Samsung.

À quelques heures de son Black Friday, Amazon propose à ses clients de s'offrir le modèle 2022 de la Galaxy Tab S6 Lite à prix réduit. Affichée au tarif conseillé de 449 euros, la version 128 Go de la tablette Samsung est vendue par le géant de l'e-commerce à 299 euros.

C'est un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. La tablette Samsung bénéficie aussi d'une garantie de deux ans de la part du constructeur.

À propos de ses points forts, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite associée à l'offre Amazon et fournie avec un stylet S-Pen est une tablette dotée d'un écran tactile de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels. L'appareil dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To (par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 7040 mAh. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 12 avec une ‎surcouche Samsung One UI 4.1. Pour l'APN, on retrouve une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.