Le Samsung Festival est actuellement en cours sur le site officiel de la marque coréenne. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech se retrouvent à prix cassé ! Les Galaxy S23 et S23 FE profitent ainsi d’une offre de remboursement cumulable avec un bonus reprise. C’est donc le bon moment pour acheter votre smartphone moins cher.

Le Samsung Galaxy S23 bénéficie d’une double promotion et passe à 599 € !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sorti il y a un an, le Samsung Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme qui figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs modèles disponibles sur le marché. Initialement en vente à 959 € dans sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il est maintenant affiché à seulement 799 €. Durant le Samsung Festival, vous bénéficiez en plus d’une offre de remboursement de 100 €. Vous payerez donc au final que 699 €. Et avec le bonus reprise de 100 € de votre ancien smartphone, le Galaxy S23 passe à moins de 600 €, c’est un excellent prix pour un smartphone avec ces caractéristiques !

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone avec une fiche technique haut de gamme. Il est équipé d’une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour la dalle, on retrouve un joli écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces qui profite d’une définition de 2340 x 1080 pixels. À la fois lumineux et fluide, la dalle peut atteindre les 1750 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Enfin, pour la partie photo, on retrouve un triple capteur arrière avec un capteur principal de 50 Mpx, un module ultra grand-angle de 12 MP et un zoom de 10 MP. La caméra selfie profite d’une résolution de 12 MP.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S23 ici.

Excellente offre sur le Samsung Galaxy S23 FE qui descend à

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Tout comme le Samsung Galaxy S23, le Galaxy S23 FE voit son prix chuter pour le Samsung Festival. Sorti très récemment, c’est un smartphone qui n’a rien à envier aux modèles haut de gamme.

Normalement affiché à 699 € dans sa version de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, vous bénéficiez en ce moment d’une offre de remboursement de 70 € cumulable avec le bonus reprise de 100 €. Au final, le smartphone vous reviendra à seulement 529 €. Il vous sera difficile de trouver un autre smartphone à ce prix avec ces mêmes caractéristiques !

Même s’il est moins cher que la version standard du S23, le Galaxy S23 FE est un modèle équilibré qui présente de nombreux atouts. Il reprend globalement la même fiche technique que le Galaxy S23 mais dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X légèrement plus grand (6,4 pouces contre 6,1 pouces pour le modèle standard). Le taux de rafraichissement s’adapte de 60 à 120 Hz. Par ailleurs, ce modèle est équipé d’un processeur Exynos 2200 à la place du Snapdragon 8 Gen 2.

Pour la partie photo, le Galaxy S23 FE est doté à l’arrière d’un un module principal de 50 Mp, d’un ultra grand-angle de 12 Mp et d’un téléobjectif de 8 Mp. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 12 Mp. Enfin, la batterie de 4500 mAh vous offre une belle autonomie pour tenir une journée, voire plus.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23 FE.