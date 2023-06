Galaxy M23 : le smartphone Samsung devient abordable pour les soldes

Avis à celles et ceux qui ont un budget de 200 euros pour l'achat d'un smartphone Samsung ! Pour les soldes d'été 2023, le Galaxy M23 compatible avec la 5G devient abordable en termes de prix. Il est à 179 euros chez Amazon et sur le site Cdiscount.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée aux soldes d'été 2023 avec ce nouveau deal associé au domaine de la téléphonie.

Durant l'événement commercial, Amazon et Cdiscount se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs d'acquérir un smartphone 5G de la gamme Galaxy à un bon prix. En effet, le Samsung Galaxy M23 proposé dans un coloris est à 179 euros au lieu de 199 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté au cours de ces 30 derniers jours.

Pour rappel, le Samsung Galaxy M23 est équipé d'un écran Infinity-V de 6,6 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2408 pixels, d'un processeur Snapdragon 750G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 25W et du système d'exploitation mobile Android 12. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP.