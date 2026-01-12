Bon plan Samsung Galaxy A56 : le smartphone est à prix cassé dans un pack avec un casque Bluetooth Lacoste, vite !

Sorti il y a moins d’un an, le Samsung Galaxy 156 n’échappe pas aux chutes de prix des soldes. Normalement en vente à 502,05 €, le smartphone se retrouve dans un pack avec un casque Bluetooth Lacoste The blend et un chargeur 25 W à 439 € seulement. C’est un prix sacrifié !

Lancé au printemps dernier, le Samsung Galaxy A56 est un smartphone de milieu de gamme au design premium. Il embarque des caractéristiques avancées pour un prix qui reste accessible. Et pendant les soldes, son rapport qualité-prix est d’autant plus intéressant puisqu’il est encore moins cher.

Darty propose habituellement le pack avec le smartphone, le casque sans fil Lacoste The blend et le chargeur 25W à 632 €. Durant les soldes, vous pouvez vous l’offrir à seulement 439 €, soit près de 200 € de moins ! C’est une pépite à ne surtout pas manquer !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy A56 ?

Le Galaxy A56 est le dernier modèle milieu de gamme de Samsung. C’est un smartphone performant et endurant qui reste tout de même accessible. Sous le capot, on retrouve une puce Exynos 1530 qui est à la fois puissante et optimisée pour l’utilisation des fonctionnalités avancées de l’intelligence artificielle. Ainsi, vous pouvez entre autres effacer des objets indésirables des photos, entourer des zones précises pour faire une recherche Google ou encore monter des vidéos en toute simplicité.

Pour l’écran, le Samsung Galaxy A56 est doté d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui profite d’une une définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pouvez ainsi apprécier vos contenus dans les meilleures conditions grâce à une expérience fluide.

La partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus d’une caméra selfie d’une résolution de 12 MP, ce smartphone embarque trois capteurs à l’arrière, à savoir un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP. Enfin, la batterie de 5000 mAh vous offre une autonomie particulièrement confortable.

Dans ec pack proposé par Darty, vous trouverez également un casque Bluetooth Lacoste The blend. Ce casque sous licence de la marque Lacoste profite d’une réduction de bruit active efficace. Vous avez une autonomie qui atteint les 50 heures d’écoute (sans ANC) et jusqu'à 30 heures de lecture (ANC activé).