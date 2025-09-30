Galaxy A56 en promo : le smartphone Samsung n’a jamais été à ce prix-là !

Le Galaxy A56 tombe à son prix le plus bas. Le solide milieu de gamme de Samsung est quasiment à moitié prix, mais il va falloir faire vite.

Si vous trouvez la série S25 trop chère, le Galaxy A56 est une excellente alternative. Pour une expérience proche de celles des modèles haut de gamme de Samsung, il est proposé à un prix beaucoup plus abordable. Il avoisine normalement les 500 €, mais grâce à une offre très généreuse d'AliExpress, il est presque à moitié prix.

En ce moment, le smartphone est affiché à seulement 266,99 € au lieu de 499,99 €, ce qui correspond à une réduction de 47%. De quoi économiser 233 € sur la version 128 Go du smartphone. Si vous visez plutôt la version 256 Go, elle bénéficie également d'une remise intéressante. Elle est affichée à partir de 292,99 € au lieu de 549 €.

Le Galaxy A56 est éligible à la livraison gratuite depuis l'un des entrepôts espagnols d'AliExpress, dans un délai de 2 à 7 jours. Vous pouvez également choisir de régler en 4 fois par Paypal.

Quasiment 50% de réduction sur le Galaxy A56, c'est le moment de foncer

Le Galaxy A56 est un excellent milieu de gamme, conçu pour offrir une expérience fluide au quotidien grâce à sa puce Exynos 1580 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Ce n'est pas un bête de course comme le Snapdragon Elite des S25 Series, mais ses performances sont largement suffisantes pour les besoins les plus courants du quotidien.

La partie photo du Galaxy A56 s'appuie sur une configuration à trois capteurs : un module grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un macro de 5 MP pour les prises rapprochées.

Enfin, comme nous avons pu le constater lors de notre test du Galaxy A56, le smartphone offre une autonomie confortable pouvant atteindre les deux jours en usage normal, grâce à sa batterie de 5000 mAh. Celle-ci est compatible avec une charge rapide de 25W.