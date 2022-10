Bon plan Prime Day : le clavier Logitech K400 Plus passe à 24,99€

Le Prime Day qui se déroule en en ce moment jusqu’à ce soir à 23h59 est l’occasion de profiter de bons plans à prix réduit. C’est par exemple le cas pour ce clavier Logitech qui, habituellement vendu à 54,99 € sur le site de la marque, passe exceptionnellement à 24,99€ sur Amazon.

Le Prime Day se termine dans quelques heures. Ne tardez pas, il est encore possible de faire de bonnes affaires si vous êtes membres Amazon Prime. Le célèbre site de e-commerce propose actuellement le clavier Logitech K400 Plus à 24,99€ au lieu de 54,99 €.

Ce clavier sans fil avec pavé tactile intégré bénéficie d'une connectivité jusqu'à 10 mètres. Cela vous permet donc de travailler loin de votre écran sans peur de perdre le signal.

Compatible Windows, Android et Chrome OS, le Logitech K400 Plus est doté de touches silencieuses et d’un grand pavé tactile qui vous évite l’encombrement d’une souris séparée.

Son installation est simple grâce au récepteur USB Unifying prêt à l’emploi. Avec ses commandes personnalisables, vous pouvez définir vos raccourcis, régler facilement le volume ou effectuer des sélections. Le clavier est compacte pour être facilement transporté et il est muni d’une connexion USB 2.0.

Au final, le Logitech K400 Plus est un clavier sans fil parfaitement adapté au contrôle à distance d’un téléviseur connecté. Fiable, il dispose d’une pile longue durée pouvant aller jusqu'à 18 mois.

Durant le Prime Day, ce clavier est affiché à seulement 24,99€ sur Amazon pour les membres Prime. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez bénéficier des 30 jours d'essai gratuit.