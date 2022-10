Crazy Week : jusqu’à -70€ de réduction sur des moniteurs gaming Huawei

Pour la Crazy Week, Huawei propose des réductions sur de nombreux produits pendant quelques jours. Parmi les offres, on a trouvé des moniteurs gaming avec des réductions allant jusqu'à -70€ ! Découvrez notre sélection des meilleures offres dans cet article.

Découvrir le moniteur Huawei MateView GT 34″

C'est la Crazy Week chez Huawei jusqu'au 24 octobre prochain (inclus). Pour l'occasion, la marque casse les prix de nombreux produits. Parmi toutes les offres, on a par exemple trouvé un moniteur MateView GT 34 pouces Sound Edition disponible pour seulement 429,99€ au lieu de 499,99€.

Vous profitez ainsi d'une réduction de seulement 70€ sur le moniteur gaming, mais ce n'est pas tout ! Lors de votre achat, si vous utilisez le code ACRAZY30, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de -30€. In fine, le moniteur Huawei MateView GT 34″ se retrouve ainsi à seulement 399,99€ et vous économisez pas moins de 100€ !

Parfait pour le gaming, ce moniteur propose un écran incurvé de 34 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165Hz. Il est ainsi très fluide et vous permet de jouer à tous vos jeux favoris sans aucun décalage. Clairement haut de gamme, il offre également une résolution WQHD de 3440 x 1440 px avec une gamme de couleurs DCI-P3 à 90%. Que vous souhaitiez regarder des films dans une qualité exceptionnelle ou jouer à vos jeux favoris, il saura répondre à tous vos besoins.

Le Huawei MateView SE à moins de 180€

Si vous avez un peu moins de budget, mais que vous cherchez tout de même un moniteur de qualité, Huawei vous propose également le MateView SE Adjustable Stand Edition à prix mini. Habituellement à 189,99€, il se retrouve pendant la Crazy Week à seulement 179,99€.

Découvrir le Huawei MateView SE Adjustable Stand Edition

Plus abordable, ce moniteur n'en est pas moins qualitatif. Il est parfait pour tous ceux qui cherchent un bon écran sans se ruiner. Il propose un taux de rafraîchissement de 75Hz pour les gamers et un mode e-Book pour ceux qui apprécient un affichage agréable pour les yeux. Très fluide, il propose la technologie AMD FreeSync et vous aurait l'impression de lire sur du papier avec cet écran. Le confort visuel est optimal et ce moniteur est parfait pour les études et le travail. Il pourra vous accompagner dans tous vos besoins quotidiens.

Pour encore plus d'offres, rendez-vous sur le site de Huawei pour faire le plein de bons plans pendant la Crazy Week.

Voir toutes les offres de la Crazy Week

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.