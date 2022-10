Prime Day : la tablette Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus et sa station d’accueil à prix cassé

Voici une nouvelle offre promotionnelle intéressante sur Amazon pendant le Prime Day. Le pack tablette Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus et sa station d’accueil Smart Dock est proposé pour 169 euros. Vous pouvez même économiser 20 euros supplémentaires avec une offre de remboursement sur le site de Lenovo. Le pack vous reviendra ainsi à seulement 149 euros. Si vous êtes membre Amazon Prime, cette tablette est une excellente affaire.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Il s’agit de la deuxième génération de la tablette Lenovo. Positionné en milieu de gamme, c’est une tablette qui pourra particulièrement convenir à un usage multimédia.

Habituellement proposé pour environ 220 euros, ce pack Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus et sa station d’accueil Smart Dock bénéficie d’une promotion de 23% pendant le Prime Day, soit jusqu’au 12 octobre. Ce pack est donc en vente à 169 euros sur Amazon mais vous pouvez également obtenir 20 euros de réduction supplémentaire via une offre de remboursement Lenovo. Pour 149 euros, difficile de trouver une tablette de cette qualité.

La tablette Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus offre de belles finitions avec son dos métallisé et son grand écran 10,3 pouces d’une résolution Full HD (1920 x 1200 pixels). Avec un poids de 460 grammes et une épaisseur de 8mm, il s’agit d’une tablette particulièrement légère et agréable à prendre en main.

Niveau équipement audio, on retrouve un système sonore stéréo et une prise jack. En terme de capteurs photo, on retrouve à l’arrière un capteur principal de 8 MP et en façade avant un capteur selfie 5 MP.

D’un point de vue puissance, on retrouve un processeur Mediatek Helio P22T, couplé à 4 Go de RAM. Si cette configuration ne vous permettra pas de jouer aux derniers jeux 3D, elle sera suffisante pour une utilisation multimédia. Niveau autonomie, sa batterie de 5000 mAh permet de tenir plus de 11 heures avant de devoir recharger.

La tablette est fournie avec sa station d’accueil Smart Dock. Cette station permet de recharger votre tablette mais aussi de bénéficier d’un son de meilleur qualité grâce aux deux haut-parleurs 3W inclus. Ce dock vous permet donc d’écouter votre musique ou de regarder des films avec un son de qualité Surround, optimisé avec la technologie Dolby Atmos.

À lire également :