Windows 11 voudrait copier cette fonctionnalité iconique de macOS et l’idée est très séduisante

Windows 11 cherche toujours à se renouveler en proposant de nouvelles fonctionnalités — quitte à regarder ce qu'il se fait la concurrence. Cette fois, l'équipe derrière le couteau suisse PowerToys aimerait beaucoup s'inspirer de macOS pour proposer quelque chose de similaire chez Microsoft.

2026 s'annonce comme une année très chargée pour Microsoft, qui s'est donné pour mission de réparer Windows 11 pour qu'enfin, les utilisateurs apprécient son système d'exploitation. En attendant, certaines équipes au sein de l'éditeur sont toujours vouées à développer de nouvelles fonctionnalités pour rafraîchir l'expérience. Or, avec Windows 11, on sent bien une volonté chez Redmond de se rapprocher de ce que propose Apple depuis des années avec macOS.

Le déplacement de la barre des tâches au centre de l'écran était déjà un premier indice. Mais ce n'est pas tout. Si vous utilisez PowerToys, le véritable couteau suisse de Windows 11 qui débloque de nombreuses fonctionnalités géniales, il y a de fortes chances pour que vous utilisiez également sa fonctionnalité Palette de commandes, qui permet de lancer une recherche d'applications, fichiers ou autre dans tout son PC d'un simple raccourci-clavier, soit un fonctionnement très similaire au Spotlight de macOS.

Windows 11 réfléchit à ajouter cette fonctionnalité inspirée de macOS

Or, l'équipe de PowerToys ne compte visiblement pas s'arrêter là. Sur la page Github de l'outil, une nouvelle fonctionnalité vient d'être proposé à la communauté. Et sans y prêter vraiment attention, il serait bien difficile de ne pas la confondre avec la barre de menu en haut de l'écran de macOS. Baptisée Command Palette Dock dans sa version anglaise, celle-ci propose d'accéder à plusieurs éléments, comme son historique de presse-papier, l'utilisation du CPU ou encore, bien sûr, tous les outils de PowerToys.

Ce dock serait entièrement customisable selon les développeurs, qui prévoient de permettre de le positionner où l'on souhaite sur à l'écran. Les extensions pourront également être repositionnées à volonté, tandis qu'il sera possible de modifier le thème et l'arrière-plan de la barre. Pour l'heure, l'outil n'est pas encore disponible, l'équipe souhaite tout d'abord obtenir des retours de la part des utilisateurs. Vous pouvez leur faire part de votre avis sur la question depuis la page Github du projet.