Android Auto se transforme en cauchemar à cause de ce bug de Gemini Live

Gemini Live débarque sur Android Auto, mais tout ne se passe pas comme prévu. Un bug surprenant plonge les utilisateurs dans une boucle sans fin. Beaucoup peinent à utiliser leur assistant vocal en voiture.

À la fin de l’année 2025, Google a commencé à intégrer son nouvel assistant IA, Gemini, dans Android Auto. L’objectif était clair. La firme voulait remplacer Google Assistant par une version plus fluide et plus naturelle, capable de gérer des interactions complexes. Après son arrivée sur smartphone, ordinateur et objets connectés à la maison, Gemini s’est donc invité dans l’habitacle des voitures. Avec cette intégration, le géant américain promettait des échanges vocaux plus proches d’une conversation humaine. Il devait aussi permettre aux conducteurs d’interrompre une réponse ou de poser des questions de suivi sans confusion.

Mais depuis quelques jours, les premiers utilisateurs de Gemini Live dans Android Auto signalent un bug inattendu. L’assistant vocal se bloque dans une boucle sonore sans fin, rendant l’outil totalement inutilisable. Ce dysfonctionnement transforme les trajets en voiture en véritable casse-tête, là où elle devait justement gagner en simplicité.

Gemini Live se parle à lui-même et déclenche une boucle sans fin sur Android Auto

Le bug de Gemini Live sur Android Auto a été signalé pour la première fois sur Reddit, dans une vidéo montrant clairement le problème. L’assistant commence une phrase, s’interrompt comme s’il écoutait, puis redémarre… avant de s’arrêter à nouveau. Cette boucle se répète sans fin, ce qui empêche toute interaction normale avec l’IA. L’un des utilisateurs concernés utilise un module Bluetooth personnalisé, ce qui pourrait expliquer un léger décalage audio. Cependant, d’autres affirment avoir le même souci avec une configuration classique, sans modification matérielle.

Le bug semble donc concerner directement l’intégration de Gemini Live dans Android Auto. Il complique considérablement l’utilisation de l’assistant en conduite, où manipuler l’écran est à la fois dangereux et peu pratique. Pour l’instant, Google n’a pas réagi officiellement. Un correctif est espéré rapidement, car un tel dysfonctionnement risque de faire fuir les utilisateurs. Dans un contexte où la firme américaine pousse Gemini comme le futur standard de l’IA, ce genre d’erreur pourrait ralentir son adoption dans les voitures.