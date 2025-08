Choice Day AliExpress : Google, POCO ou Samsung, des smartphones à prix jamais vus jusqu’au 5 août !

C'est le début d'une semaine pleine de bonnes affaires sur AliExpress, avec des réductions allant jusqu’à 60 % sur une sélection d’articles, dont des smartphones dernier cri ! Le Choice Day arrice juste à temps pour équiper vos ados avant la rentrée.

Du 1er au 5 août, AliExpress lance une nouvelle édition de son événement « Choice Day ». Pendant cinq jours, une sélection de produits bénéficie de fortes réductions, cumulables avec des codes promo allant jusqu’à -60% de remise. Les smartphones ne sont pas en reste, avec notamment trois modèles en vedette à prix cassé : le Pixel 9 Pro, le POCO X7 Pro et le Galaxy S25 5G.

Parmi les bons plans à ne pas rater : trois smartphones très en vue, parfaits pour s’équiper à prix réduit juste avant la rentrée.

Le Google Pixel 9 Pro à 690,99€ avec le code CDFR40

Le POCO X7 Pro à 229,99€ avec le code CDFR20

Le Samsung Galaxy S25 à 635,99€ avec le code CDFR40

Trois smartphones à prix mini pendant 5 jours

Dernier-né de Google, le Pixel 9 Pro s’appuie sur le processeur maison Tensor G4 et l’IA Gemini pour offrir une expérience fluide et personnalisée. L’écran LTPO AMOLED affiche une luminosité très élevée, et les outils photo assistés par IA (Magic Editor, gomme magique, studio vidéo) séduisent les créateurs comme les amateurs. Côté durée de vie, Google promet 7 ans de mises à jour. Le modèle est proposé à 690,99 € pendant l’opération.

Avec son rapport qualité-prix agressif, le POCO X7 Pro s’impose comme un sérieux outsider. Il embarque le processeur Dimensity 8400-Ultra, un écran AMOLED 120 Hz lumineux, et une batterie de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 90 W. Pensé pour les usages intensifs (jeux, streaming, multitâche), il est aussi certifié IP68 pour résister à l’eau et à la poussière. Son prix de 229,99 € le rend particulièrement attractif pendant le Choice Day.

Modèle compact de la nouvelle génération Galaxy, le S25 5G embarque une puce Snapdragon 8 Gen 3 optimisée, un écran 6,2 pouces AMOLED 120 Hz et une autonomie solide. On y retrouve aussi les fonctions Galaxy AI intégrées à Android 15, avec plusieurs outils d’édition, de traduction et de rédaction assistés. Son design sobre et léger (162 g) plaît à celles et ceux qui veulent un smartphone haut de gamme sans superflu. Il est affiché à 635,99 € pendant l’événement.

Une pluie de codes promo pour des prix encore plus bas

En plus des réductions affichées, AliExpress propose plusieurs codes à utiliser selon le montant du panier :

CDFR02 pour -2 € de remise dès 19 € d'achat

pour -2 € de remise dès 19 € d'achat CDFR05 pour -5 € de remise dès 39 € d'achat

pour -5 € de remise dès 39 € d'achat CDFR07 pour -7 € de remise dès 59 € d'achat

pour -7 € de remise dès 59 € d'achat CDFR10 pour -10 € de remise dès 79 € d'achat

pour -10 € de remise dès 79 € d'achat CDFR20 pour -20 € de remise dès 169 € d'achat

pour -20 € de remise dès 169 € d'achat CDFR30 pour -30 € de remise dès 249 € d'achat

pour -30 € de remise dès 249 € d'achat CDFR40 pour -40 € de remise dès 359 € d'achat

Attention, ces codes ne fonctionnent qu'avec une sélection de produits éligibles pendant le Choice Day.

Que ce soit pour remplacer un appareil vieillissant ou équiper votre ado avant la rentrée scolaire, le Choice Day permet de s’offrir un smartphone performant sans exploser votre budget. À condition d’être rapide : les offres s’arrêtent le 5 août à minuit !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.