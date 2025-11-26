Poco F8 Ultra et Pro : les nouveaux smartphones Xiaomi débarquent avec une offre de lancement irrésistible

Xiaomi vient tout juste de sortir deux nouveaux smartphones : le Poco F8 Ultra et le Poco F8 Pro. Ces deux modèles de milieu de gamme ont pour ambition d’offrir le meilleur rapport puissance-prix du marché. À l’occasion de leur lancement, les deux smartphones bénéficient d’une belle baisse de prix et de plusieurs autres avantages très intéressants. On vous explique tout.

Poco est l’une des marques de smartphones de Xiaomi. Cette marque a pour but de proposer des smartphones ultra-puissants à des prix très compétitifs, notamment avec sa gamme Poco F qui propose à chaque fois des fiches techniques qui font saliver. Cette année, la marque bénéficie en plus d’un partenariat avec la marque prestigieuse Bose pour offrir un rendu sonore encore plus impressionnant

Ce 26 novembre, deux nouveaux modèles viennent de sortir : le Poco F8 Ultra et le Poco F8 Pro. Ils bénéficient tous les deux d’une offre de lancement exceptionnelle avec des prix imbattables et de nombreux avantages.

Le Poco F8 UItra est le plus grand et le plus puissant des deux smartphones. Il est donc forcément le plus cher. Il existe deux versions. Le Poco F8 UItra avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est normalement disponible au prix de vente conseillé de 903 €. Mais pour le lancement, vous pourrez vous l’offrir pour seulement 749,90 €, soit une baisse de prix de plus de 150 euros. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est elle à 699,90 € au lieu de 833 €.

En ce qui concerne le Poco F8 Pro, vous pourrez vous le procurer pour seulement 519,90 € au lieu de 653 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et si vous voulez deux fois plus de stockage, vous n’aurez que 30 euros de plus à débourser puisqu’il est à 549,90 € alors que son prix de vente conseillé est à 703 €.

Mais ces très belles baisses de prix sont loin d’être les seuls avantages de cette offre de lancement. En effet, vous bénéficierez en plus de :

100 euros de bonus reprise

un coupon de 20 euros si vous êtes un nouvel utilisateur

15% de réduction pour les étudiants

un cadeau au choix entre un Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L (valeur : 69 €) ou des écouteurs Redmi Buds 6 Pro (valeur : 79,99 €)

vos Mi Points sont doublés

4 mois d’abonnement à Spotify Premium offerts pour l’achat du F8 Ultra

3 mois d’abonnement à Spotify Premium offerts pour l’achat du F8 Pro

3 mois d’abonnement à YouTube Premium offerts

6 mois d’abonnement à Google One 100 Go offerts

6 mois offerts à l’assurance Mi Protect Dommages écran

Vous l’aurez compris, c’est dès maintenant qu’il faut passer à l’action pour vous offrir ces nouveaux smartphones et profiter du meilleur prix avec les très nombreux avantages offerts. Attention, cette offre de lancement s’arrêtera le 9 décembre prochain. Ne passez pas à côté !

Poco F8 Ultra : un smartphone ultra-puissant avec un son haut de gamme

Le Poco F8 Ultra est le plus performant des deux modèles sortis avec son impressionnant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm. Il offre des performances de pointe et une efficacité énergétique hors norme. Et grâce à son système de refroidissement IceLoop 3D, les performances restent stables même pendant une longue utilisation.

Il bénéficie par ailleurs d’une énorme batterie de 6500 mAh avec une charge filaire ultra-rapide 100 W. Il est équipé d'un grand écran de 6,9 pouces avec des bordures ultra-fines. C'est une dalle AMOLED HyperRGB compatible Dolby Vision, offrant une belle définition 1,5K et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Et la partie son n’est pas en reste puisqu’elle a été conçue avec Bose. Vous bénéficiez de deux hauts-parleurs stéréo ainsi que d’un caisson de basses indépendant.

Son design est très original avec son dos texturé tout en étant conçu pour résister avec sa protection IP68. Enfin, la partie photo n’a pas été oubliée avec un module triple capteur : grand angle 50 MP, ultra grand angle 50 MP et periscope avec zoom optique 5x 50 MP. Et à l’avant, on profite d’un capteur selfie 32 MP.

Quelles sont les caractéristiques du Poco F8 Pro ?

En ce qui concerne le Poco F8 Pro, il offre lui aussi d’excellentes caractéristiques pour un prix encore plus agressif. Il tourne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm. Sa batterie est de 6210 mAh avec la charge ultra rapide 100 W.

L’écran est une dalle AMOLED HyperRGB 120 Hz de 6,59 pouces avec une résolution de 2 510 x 1 156 pixels. Il est également équipé de deux hauts-parleurs stéréo avec une conception en partenariat avec Bose. Pour la partie photo, on trouve à l’arrière un triple capteur : grand angle 50 MP, ultra grand angle 8 MP et téléobjectif avec zoom 5x 50 MP, et à l’avant un capteur 20 MP.