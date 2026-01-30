Le airfryer Ninja Foodi FLEX 6-en-1 est à moitié prix pour la fin des soldes, vite !

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des prix cassés sur les friteuses sans huile ! Ninja propose actuellement le airfryer Foodi FLEX à prix cassé puisqu’il passe de 229,99 € à 116,99 € seulement avec le code PANINJA10. C’est un excellent prix pour ce modèle 6-en-1 !

Après plusieurs semaines de promotions, les soldes se terminent ce mardi 3 février. Profitez des dernières offres avant qu’il ne soit trop tard ! Vous cherchez un airfyrer puissant et polyvalent ? Le Ninja Foodi FLEX est le modèle idéal pour les petites cuisines. Avec son séparateur amovible, vous pouvez cuisiner 2 préparations différentes en même temps ou l’utiliser comme un seul grand espace.

Durant les soldes, Ninja affiche ce airfryer d’une capacité de 6,6 L à 129,99 € au lieu de 229,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PANINJA10 à renseigner dans le panier, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Son prix chute alors à 116,99 € seulement ! C’est un prix canon pour un modèle avec de telles caractéristiques !

Le Ninja Foodi FLEX 6-en-1 : un airfyer polyvalent qui ne manque pas d’atouts !

Nous vous présentions le Ninja Foodi FLEX 7-en-1 de 10,4 L dans un précédent article. Son petit frère, le airfyrer de 6,6 L, est également en promotion ! Ce modèle plus compact garde les mêmes avantages que le plus grand. Il dispose en effet d’un tiroir unique qui peut s’utiliser comme un seul bac ou comme deux espaces différents à l’aide du séparateur amovible.

Ce modèle est idéal pour les cuisines aux dimensions compactes ou pour préparer des repas pour des petits groupes. Lorsque vous mettez le séparateur, vous pouvez cuire jusqu’à 500 g de frites dans chaque zone. Et sans le séparateur, le grand tiroir vous donne la possibilité de cuire facilement un poulet de 1,6 kg avec des légumes !

Grâce à la technologie DualZone, vous pouvez utiliser chaque zone différemment en choisissant le mode de cuisson, la durée et la températures pour chaque compartiment. La fonction SYNC vous permet de synchroniser les fins de cuisson et, avec la fonction MATCH, vous appliquez les mêmes réglages dans les deux zones de 3,3 L.

Enfin, ce airfyrer est l’allié idéal en cuisine puisqu’il embarque 6 programmes différents, à savoir AIR FRY pour frire sans huile, MAX CRISP pour faire croustiller les aliments grâce à une température maximale de 240 °C, ROAST pour rôtir, BAKE pour cuire comme dans un four classique, c’est un programme parfait pour les gâteaux ou les tartes par exemples, REHEAT pour réchauffer doucement tout en gardant le croustillant et DEHYDRATE pour faire sécher des ingrédients à basse température.