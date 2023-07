Besoin d'une carte microSD pour étendre la mémoire de votre smartphone ou de votre tablette ? Chez Amazon, vous pouvez obtenir la Samsung PRO PLUS d'une capacité de 128 Go à petit prix. Mais attention, l'offre Amazon est à durée limitée !

Le Prime Day Amazon 2023 se tiendra les 11 et 12 juillet prochains. Une semaine avant l'événement commercial, le célèbre géant du commerce en ligne propose une vente flash sur l'achat d'une carte microSD de la marque Samsung.

Pendant une offre à durée limitée, la Samsung PRO PLUS d'une capacité de stockage de 128 Go est vendue par Amazon au prix de 14,99 euros au lieu de 17,52 euros ; soit près de 15% de réduction par rapport au dernier tarif constaté durant ces 30 derniers jours. Pour information, la carte microSD en question bénéficie de la livraison gratuite en point relais car le montant de l'article est inférieur à 25 euros d'achat.

Conçue pour augmenter le stockage d'un smartphone Android, d'un drone, d'une tablette ou d'une caméra d'action, la Samsung PRO PLUS est une carte mémoire de type microSDXC dispose d'une vitesse de lecture de 160 Mo/s et d'une vitesse d'écriture de 120 Mo/s. Garanti deux ans, l'accessoire qui n'est pas fourni avec un adaptateur est certifié U30 ; c'est-à-dire que la carte mémoire permet les enregistrements de vidéos en 4K. Enfin, la carte microSD dispose de la protection à 6 niveaux contre l'eau, les températures extrêmes, les rayons X, le magnétisme, les chocs et l'usure