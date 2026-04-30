Attention si vous avez un Fitbit, vous pourriez perdre toutes vos données

Vous utilisez un bracelet Fitbit ? Ne tardez pas à effectuer une manipulation obligatoire sous peine de perdre toutes vos données. Vous avez encore un peu de temps pour le faire, mais l'échéance approche.

Sportif ou tout simplement soucieux de surveiller vos différents indicateurs de santé, votre poignet arbore peut-être un appareil de chez Fitbit. La marque propose en effet une large gamme de bracelets qui parfois s'apparentent plus à une montre connectée. Il y a plusieurs années de ça, Google a acquis Fitbit pour une coquette somme, fusionnant les deux catalogues pour proposer les produits Fitbit aux côtés des Pixel Watch.

Si l'annonce date de 2019, le rachat est validé en 2021. Depuis, les utilisateurs sont prévenus : il faut passer à un compte Google, ceux de Fitbit étant voués à disparaître. Dès 2023, Fitbit pousse clairement à faire la transition. Les plus récalcitrants se disent cependant qu'ils ont le temps, et à l'époque, c'est vrai. La date limite pour effectuer la migration est d'abord fixée à février 2026. Puis elle est repoussée de quelques mois. Nous arrivons bientôt à l'échéance, alors plus question de traîner des pieds désormais.

Voici quoi faire pour éviter de perdre vos données Fitbit

À partir du 19 mai 2026, vous ne pourrez plus accéder à votre compte Fitbit. Puis, dès le 15 juillet, Google commencera à effacer toutes les données qui y sont associées. Vous devez donc les transférer sur votre compte Google, sans quoi vous perdrez les enregistrements stockés depuis parfois des années. Rien de compliqué, rassurez-vous. D'abord, assurez-vous de posséder la dernière version de l'application Fitbit, sur votre smartphone Android ou votre iPhone.

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Une fois cela fait, ouvrez-la et allez dans ses Paramètres (l'icône en forme d'engrenage). Appuyez ensuite sur Migrer le compte et suivez les instructions affichées à l'écran. Notez que l'application Fitbit elle-même ne va pas disparaître. La firme de Mountain View prépare d'ailleurs une refonte importante de son interface sur Android, avec un nouveau design pour plusieurs onglets comme Aujourd'hui, Sommeil ou Santé.