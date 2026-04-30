Pourquoi lancer ses jeux PC via Steam quand on peut le faire depuis le launcher de la première Xbox ?

Si la Xbox première du nom n'a pas vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo, les quelques nostalgiques de cette époque se rappellent surtout de son incroyable interface. Aujourd'hui, vous pouvez lancer cette même interface et y relier votre compte Steam pour entrer dans une capsule temporelle à chaque fois que vous ouvrez un jeu.

xbox interface steam

Avant que nos consoles n'affichent des interfaces épurées avec de la musique ambient, les constructeurs n'y allaient pas avec le dos de la cuillère pour nous faire ressentir comme de véritables gamers™. La PS1 avec son iconique son de démarrage, la Gamecube son introduction en 3D devenue l'un des meilleurs memes de l'histoire, et la première Xbox… hé bien, comme encore aujourd'hui, la première Xbox n'a rien fait comme tout le monde.

Si vous faites partie des (rares, il faut bien l'admettre) personnes à savoir succomber à la brique noire à l'époque, il est probable que vous en gardiez un souvenir mitigé. Mais il est encore plus probable que son interface, tout droit tirée d'un imaginaire imprégné de Matrix et de Minority Report, vous ait marqué à jamais. En tout cas, c'est visiblement le cas du développeur Milenko, qui s'est mis en tête de porter cette interface sur PC.

Il existe un portage PC de l'interface de la première Xbox et c'est génial

Sur son compte X (anciennement Twitter), celui-ci a en effet annoncé avoir réalisé un portage fonctionnel de l'interface, via une application baptisée Theseus. On insiste sur le terme “portage”, puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'un “remake” pour PC ou d'une émulation, mais bien du code originel rendu compatible avec Windows. C'est d'ailleurs cet accès au code qui a permis à Milenko d'implémenter des fonctionnalités bien pratiques.

Sur le même sujet – Adieu, Microsoft Gaming : Xbox revient à ses racines et promet une révolution centrée sur les joueurs

Ainsi, le développeur a été capable d'ajouter une section dédiée à ces jeux Steam, qu'il peut ensuite lancer comme on le ferait avec une galette insérée dans la console. Les titres en question sont nommés correctement et affichent même une petite image de présentation. Pour que vous lanciez un jeu Halo ou Fable, on s'y croirait presque.


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