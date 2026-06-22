Camping, télétravail, secours : BLUETTI brade ses stations solaires, jusqu’à 1 100 € d’économies pour le Prime Day

Cet été, gardez vos appareils chargés partout grâce à une station d'énergie portable. Pour le Prime Day 2026, BLUETTI casse les prix de toute sa gamme solaire, avec jusqu'à 1 100 € d'économies sur les packs les plus complets. Découvrez les offres ci-dessous.

Les températures grimpent et les vacances d'été arrivent. Que vous fassiez du camping, du télétravail en extérieur ou que vous vouliez sécuriser votre maison lors de pics de consommation, une station d'énergie portable s'impose. BLUETTI, leader des générateurs solaires portables, propose sa gamme en réduction pendant le Prime Day 2026, avec des économies jusqu'à 1100 euros sur les packs. On vous aide à trouver le modèle qui vous convient.

Les meilleures offres du Prime Day Bluetti (5% de remise supplémentaire avec le code bluettiphon) :

Économisez 449 € sur l'Elite 100 V2 + PV200 Solar Panel

Économisez 854 € sur l'Elite 200 V2 + PV200 Solar Panel

Économisez 899 € sur l'Elite 300 + PV350 Solar Panel

Économisez 949 € sur l'Elite 300 + Charger 2

Économisez 949 € sur l'Apex 300 + PV350 Solar Panel

Économisez 1 100 € sur l'Apex 300 + Charger 2 + DC Hub

Économisez 1 049 € sur l'Elite 400 + PV350 Solar Panel

Économisez 1 099 € sur l'Elite 400 + Charger 2

Voir le Prime Day BLUETTI

Pourquoi craquer pour une station portable cet été ?

Vous partez en camping ? Une station d'énergie alimente votre ventilateur ou votre climatiseur portable toute la nuit, sans groupe électrogène bruyant. Selon le modèle, vous tenez de 24 à 31 heures sur une seule charge, de quoi garder vos boissons fraîches et recharger vos appareils tout le week-end.

Vous travaillez en extérieur ou en déplacement ? La station devient votre alimentation de secours. En cas de coupure, la protection UPS bascule en 10 millisecondes : votre ordinateur ne s'éteint pas, vos fichiers restent intacts.

L'atout qui change tout, c'est la recharge solaire. Vous branchez un panneau, vous produisez votre propre électricité et vous alimentez vos appareils sans puiser sur le réseau. Votre facture baisse et vous gagnez en autonomie.

Quel modèle BLUETTI pour quel profil ?

Pour le camping léger et le télétravail

Vous voyagez léger ? L'Elite 100 V2 est faite pour vous. Avec ses 11,5 kg, elle se transporte facilement de la voiture au campement. Ses 1 800 W et ses 9 sorties suffisent à alimenter un ordinateur portable, une pompe à matelas gonflable et une machine à glaçons en même temps.

Besoin de faire tourner une vraie climatisation sous la tente ? L'Elite 200 V2 monte à 2 600 W et alimente un climatiseur portable de 5 118 BTU. Une charge complète tient un ventilateur 31 heures ou un frigo portable 26 heures d'affilée. Les deux modèles intègrent un contrôleur MPPT pour une recharge solaire rapide.

Pour le van, la caravane et le bateau

Vous partez plusieurs jours en camping-car ou en bateau ? Il vous faut de la capacité et une bonne recharge solaire. L'Elite 300 est la plus petite station 3 kWh au monde, compacte au point de se glisser dans un placard étroit. Ses 2 400 W et son port 12V/30A spécial camping-car alimentent cafetière, chauffage diesel et réfrigérateur-congélateur. Couplée au panneau PV350, elle se recharge en roulant.

Vous avez besoin de faire tourner des appareils gourmands comme une climatisation ou un four ? L'Apex 300 mise sur la puissance avec son onduleur 3 840 W et une pointe à 7 680 W. Modulable, elle accepte des batteries d'extension et un DC Hub pour ajouter des sorties. Vous la rechargez sur une borne pour véhicule électrique, sur une prise de camping ou via votre véhicule grâce au Charger 2, jusqu'à 13 fois plus vite sur la route.

Pour le secours à la maison et sur le chantier

Une coupure pendant une canicule peut être dangereuse, surtout avec des enfants en bas âge ou un appareil médical à la maison. L'Elite 400 garde votre frigo au froid et votre appareil CPAP en marche toute la nuit. Sa poignée télescopique et ses deux roues la déplacent du salon au jardin sans effort. Avec ses 2 600 W et ses près de 4 kWh, elle alimente un réfrigérateur plus de 78 heures ou une tondeuse pendant 3 heures.

Transfer Hub : faites des économies au quotidien

Votre station ne doit pas dormir au placard entre deux escapades. Avec le Transfer Hub de BLUETTI, vous la transformez en système solaire de balcon qui injecte jusqu'à 800 W chez vous. L'installation est plug-and-play : vous branchez le Transfer Hub sur une prise murale, vous y reliez votre station, puis vous connectez vos panneaux solaires posés sur le balcon, la terrasse ou dans le jardin.

Vous produisez ainsi votre propre électricité au quotidien et vous allégez votre facture. Et le jour où vous repartez en vadrouille, vous débranchez la station et vous l'emportez. Avec les prises connectées S1 et un compteur intelligent, vous suivez votre consommation en temps réel depuis l'application BLUETTI.

Au final, que vous campiez en pleine nature, travailliez en extérieur ou souhaitiez sécuriser votre maison, BLUETTI a une station adaptée à votre usage. Le Prime Day 2026 est le bon moment pour vous équiper à prix réduit. Rendez-vous sur le site officiel BLUETTI et profitez de 5 % de réduction supplémentaire avec le code bluettiphon.

Les meilleures offres du Prime Day Bluetti :

Économisez 449 € sur l'Elite 100 V2 + PV200 Solar Panel

Économisez 854 € sur l'Elite 200 V2 + PV200 Solar Panel

Économisez 899 € sur l'Elite 300 + PV350 Solar Panel

Économisez 949 € sur l'Elite 300 + Charger 2

Économisez 949 € sur l'Apex 300 + PV350 Solar Panel

Économisez 1 100 € sur l'Apex 300 + Charger 2 + DC Hub

Économisez 1 049 € sur l'Elite 400 + PV350 Solar Panel

Économisez 1 099 € sur l'Elite 400 + Charger 2

Voir le Prime Day BLUETTI

Attention, le Prime Day ne durera pas longtemps, donc si vous êtes intéressé, foncez !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bluetti.