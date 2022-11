Black Friday en avance chez RED by SFR : les meilleures offres Smartphone

RED By SFR lance les festivités du Black Friday en proposant d'ores et déjà de nombreux smartphones à prix cassé à l'occasion du Black Friday. Du 15 novembre et 28 novembre, retrouvez les smartphones Oppo, Google, Samsung, Xiaomi, Honor, Sony ou encore Vivo en promotion chez RED By SFR. Voici notre sélection des meilleurs offres.

Les meilleures offres Smartphone en promotion chez RED By SFR durant le Black Friday

Comme son nom l'indique, le Black Friday se déroule traditionnellement sur une journée, cette année le 25 novembre. À cette occasion de nombreux sites de e-commerce cassent les prix. Le Black Friday est ensuite prolongé le temps d'un week-end jusqu'au Cyber Monday, le lundi suivant. De nombreuses enseignes vont encore plus loin en affichant de belles promotions une semaine avant la date officielle du Black Friday. Cette période est surnommée la Black Week.

Cette année, RED By SFR a décidé de commencer les festivités de la Black Week ce mardi 15 novembre, soit 10 jours avant le Black Friday. C'est l'occasion de se faire plaisir à petit prix avant les fêtes de fin d'année ou de trouver des idées de cadeaux de Noël pour vos proches. Découvrez notre sélection des meilleures offres sur les smartphones.

Black Friday : sélection des meilleurs smartphones à prix réduit

Accéder à toutes les offres Red By SFR

Quelles sont les dates à retenir pour profiter du Black Friday RED By SFR

Traditionnellement, le Black Friday a lieu le dernier vendredi du mois de novembre. Cette année, Black Friday 2022 se déroule donc officiellement la journée du 25 novembre. Mais les enseignes sont libres d'allonger la période durant laquelle elles souhaitent faire des promotions.

La plupart des sites de e-commerce prolongent le Black Friday jusqu'au Cyber Monday, le lundi qui suit. Depuis quelques années, nous avons également vu l'apparition de La Black Week. Cette période de promotions commence généralement une semaine avant le Black Friday pour proposer un premier lot de promotions intéressantes.

C'est le cas pour RED By SFR qui commence même sa Black Week 10 jours avant le Black Friday. Plusieurs smartphones, plus ou moins récents, voient ainsi leurs prix baisser drastiquement du 15 novembre au 28 novembre.

