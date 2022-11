Black Friday : le OPPO Find X5 Lite pour moins de 300€ chez RED by SFR

Cette année, la Black Week commence 10 jours avant le Black Friday chez Red by SFR. C’est l’occasion de trouver de nombreux téléphones récents à prix cassé. Parmi les meilleures offres, vous trouverez le smartphone 5G Find X5 Lite, signé OPPO, à 299€ au lieu de 499€. N'attendez pas pour profiter de cette offre à -40% !

Retrouvez l'offre sur RED BY SFR

En février dernier, OPPO nous présentait sa nouvelle génération de smartphones X5. Le plus abordable de cette gamme se nomme le Find X5 Lite qui était alors proposé à 499€.

Pour débuter en beauté cette période du Black Friday, RED by SFR propose une très belle réduction de 200 euros sur le smartphone OPPO Find X5 Lite pour faire tomber son prix à seulement 299 euros, soit une remise de plus de 40% ! Cette promotion est disponible jusqu’au 28/11/2022 sur la version 256 Go avec la coloris Noir stellaire. Il s’agit d’une offre sans forfait. C’est une très belle opportunité pour acheter ce smartphone récent, compatible 5G, avec une fiche technique équilibrée pour moins de 300 euros.

OPPO Find X5 Lite : un smartphone milieu de gamme à petit prix pour le Black Friday

Le Find X5 Lite du constructeur OPPO est un téléphone de milieu de gamme avec un excellent rapport qualité/prix. Il embarque un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 × 1080 pixels avec un taux de rafraichissement de 90Hz. Pour faire tourner la bête, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 900 couplé à une mémoire vive de 8 Go de RAM.

Niveau stockage, on appréciera l’espace de stockage interne de 256 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD). La batterie d'une capacité de 4500 mAh lui permet de tenir une grosse journée d’utilisation sans problème. Compatible avec la charge rapide à 65W, il se recharge complètement en moins de 40 minutes.

L'ensemble fonctionne sous le système Android 11 avec une interface ColorOS 12. Du côté photo, on retrouve un capteur principal de 64 MP, un objectif Ultra Grand Angle de 8 MP, un objectif Macro de 8 MP et un capteur frontal de 32 MP. Oppo propose un mode “Portrait Pro” pour pouvoir réaliser des portraits de qualité avec un arrière plan flouté.

Enfin, niveau connectivité, le smartphone est compatible 5G, Wifi 6, Bluetooth 5,2 et NFC.